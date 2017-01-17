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Eight Akron proposals among finalists for Knight Cities Challenge grants

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: January 17, 2017 - 06:45 AM | Updated: January 17, 2017 - 06:54 AM
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Alan (left), Elise 5, Brendan 3 (on swing) and Bridget Ambrisco stroll through Hardesty Park. Bridget is a finalist for a Knight Foundation Grant for her idea of constructing a giant tree house village and fort at Hardesty Park in the Wallhaven neighborhood. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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