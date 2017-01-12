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Elderly man killed in Massillon house fire

Beacon Journal staff report

Published: January 12, 2017 - 08:32 AM

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