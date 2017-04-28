Elderly Perry Township man dies after being hit by car while crossing road

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UEVSUlkgVFdQLjogQSA3Ni15ZWFyLW9sZCBtYW4gd2hvIHdhcyB0cnlpbmcgdG8gd2FsayBh
Y3Jvc3MgV2hpcHBsZSBBdmVudWUgZGllZCBhZnRlciBiZWluZyBoaXQgYnkgYSBjYXIgVGh1cnNk
YXkgbmlnaHQuPC9wPjxwPkNoYXJsZXMgR3JlZW53YWx0IG9mIFBlcnJ5IFRvd25zaGlwIHdhcyBz
dHJ1Y2sgYXQgOToyMSBwLm0uIGJ5IGEgc291dGhib3VuZCBibGFjayAyMDAxIENoZXZyb2xldCBN
b250ZSBDYXJsbyB3aGlsZSBoZSBjcm9zc2VkIHRoZSByb2FkIGp1c3Qgbm9ydGggb2YgMTR0aCBT
dHJlZXQsIHRoZSBPaGlvIFN0YXRlIEhpZ2h3YXkgUGF0cm9sIHNhaWQuIEhlIHdhcyB0cmVhdGVk
IGF0IHRoZSBzY2VuZSBieSBDYW50b24gVG93bnNoaXAgRmlyZSBhbmQgRU1TLCBidXQgbGF0ZXIg
d2FzIHByb25vdW5jZWQgZGVhZCBhdCBNZXJjeSBIb3NwaXRhbC48L3A+PHA+VGhlcmUgd2FzIG5v
IGNyb3Nzd2FsayBvciBpbnRlcnNlY3Rpb24gaW4gdGhlIGFyZWEgd2hlcmUgaGUgd2FzIHN0cnVj
ayBhbmQgYWxjb2hvbCBpcyBiZWxpZXZlZCB0byBiZSBhIGZhY3RvciBpbnZvbHZpbmcgdGhlIHBl
ZGVzdHJpYW4sIHRoZSBwYXRyb2wgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIGNhciB3YXMgZHJpdmVuIGJ5IENo
cmlzdG9waGVyIEJhcm5ob3VzZSwgMjQsIG9mIENhbnRvbi48L3A+PHA+VGhlIGNyYXNoIHJlbWFp
bnMgdW5kZXIgaW52ZXN0aWdhdGlvbi48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.