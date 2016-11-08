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Election Day 2016: Updates from Ohio and the Akron area

Beacon Journal staff report

Published: November 8, 2016 - 07:53 AM | Updated: November 9, 2016 - 08:59 AM
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Hazel Grace Zelinski, 2, shows off her voting stickers at the Granger Township Fire Department in Medina. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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