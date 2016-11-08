Beacon Journal staff report
RELATED STORIES
- Trump supporter claims he was intimidated at polling location before Akron police asked him to leave
- • Your election primer: Issues, candidates, endorsements, how to report irregularities
- Summit County Democrats, Republicans squabble over hiring out-of-state workers to answer phones on Election Day
- • Near record number of voters cast early ballots in Summit County
- • Elbowing each other all the way, Trump, Clinton near finish
- • Election Day looms, but voters already heading to the polls
- • Your Election Day checklist
- • Democrats scramble to find, train staff as Husted outlaws out-of-state help hours before election
- Election Day 2016: Americans choose between Clinton and Trump
- Steady crowd marks Election Day at Susan B. Anthony’s grave
- 2016 election results throughout the region
- Presidential race is main draw for Ohioans casting ballots
- • Election results 2016: Trump takes Ohio and Florida while Clinton hangs on with California and Virginia
- Ohio GOP U.S. Sen. Portman wins re-election over former Gov. Ted Strickland
Election Day 2016: Updates from Ohio and the Akron area November 09,2016 03:30 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RWxlY3Rpb24gRGF5IDIwMTYgaXMgdXBvbiB1cy4gUG9sbHMgb3BlbmVkIGF0IDY6MzAgYS5t LiBUdWVzZGF5IGFuZCB3aWxsIHJlbWFpbiBvcGVuIHVudGlsIDc6MzAgcC5tLjwvcD48cD5UbyBm aW5kIHlvdXIgcG9sbGluZyBsb2NhdGlvbiwgY2FsbCB5b3VyIGxvY2FsIGVsZWN0aW9ucyBib2Fy ZCBvciB2aXNpdCB0aGUgT2hpbyBzZWNyZXRhcnkgb2Ygc3RhdGUmIzgyMTc7cyB3ZWJzaXRlIHdo ZXJlIHlvdSBtYXkgc2VhcmNoIGJ5IG5hbWUuPC9wPjxwPkZvbGxvdyBhbG9uZyBvbiBPaGlvLmNv bSB0aHJvdWdob3V0IHRoZSBkYXkgZm9yIHRoZSBsYXRlc3QgZWxlY3Rpb24gbmV3cywgaW5jbHVk aW5nIHVwZGF0ZXMgZnJvbSB2YXJpb3VzIEFrcm9uLWFyZWEgcG9sbGluZyBsb2NhdGlvbnMuPC9w PjxwPjxzdHJvbmc+MTA6MjcgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5OZXR3b3JrcyBhcmUgY2FsbGlu ZyBPaGlvIGZvciBEb25hbGQgVHJ1bXAsIHdpdGggc2lnbmlmaWNhbnQgdm90ZXMgc3RpbGwgdG8g YmUgY291bnRlZCBpbiB1cmJhbiBhcmVhcy4gSG93ZXZlciwgd2l0aCA3NyBwZXJjZW50IG9mIE9o aW8gcHJlY2luY3RzIGNvdW50ZWQsIFRydW1wIGlzIHVwIGJ5IDEwIHBvaW50cy48L3A+PHA+VHJ1 bXAmIzgyMTc7cyB2aWN0b3J5IGNvbWVzIGluIHNwaXRlIG9mIE9oaW8gR09QIGxlYWRlcnNoaXAg cmVmdXNpbmcgdG8gYXBwZWFyIHdpdGggaGltIG9yIGVuZG9yc2UuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+OTox OCBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPldpdGggMi43IG1pbGxpb24gdm90ZXMgY291bnRlZCwgb3Ig d2hhdCBpcyBsaWtlbHkgdG8gYmUgaGFsZiB0aGUgdm90ZXMgY2FzdCBpbiBPaGlvLCB0aGUgQnVj a2V5ZSBTdGF0ZSBoYXMgdHVybmVkIG9uIEhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbi4gVHJ1bXAgbGVhZHMgd2l0 aCA1MS41IHBlcmNlbnQgdG8gNDUuNSBwZXJjZW50LCBidXQgbWFueSBvZiB0aGUgdXJiYW4gY291 bnRpZXMgaGF2ZSB5ZXQgdG8gcmVwb3J0LiA8L3A+PHA+RWxlY3Rpb24gcHJvZ25vc3RpY2F0b3Jz IGFyZSBzdWdnZXN0aW5nIHRoYXQgT2hpbyBhbmQgRmxvcmlkYSB3aWxsIGJlIHZlcnkgY2xvc2Ug YW5kIGRvd24gdG8gdGhlIHdpcmUsIGFuZCB0aGUgdHdvIHN0YXRlcyBhcmUgY3JpdGljYWwgdG8g d2lubmluZyB0aGUgZWxlY3Rpb24uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ODo1NSBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9w PjxwPldpdGggMiBtaWxsaW9uIHZvdGVzIGNvdW50ZWQgc3RhdGV3aWRlICYjODIxMjsgYWJvdXQg NDAgcGVyY2VudCBvZiB0aGUgYW50aWNpcGF0ZWQgdm90ZSAmIzgyMTI7IENsaW50b24gYW5kIFRy dW1wIGFyZSBkaXZpZGVkIGJ5IG9uZSBwZXJjZW50YWdlIHBvaW50LCBvciBhYm91dCAyMCwwMDAg dm90ZXMuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ODo1MCBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPldoaWxlIGluY3Vt YmVudCBVLlMuIFNlbi4gUm9iIFBvcnRtYW4gaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gZGVmZWF0IGNoYWxsZW5n ZXIgYW5kIGZvcm1lciBHb3YuIFRlZCBTdHJpY2tsYW5kIGJ5IGRvdWJsZSBkaWdpdHMgc3RhdGV3 aWRlLCBTdHJpY2tsYW5kIGlzIGRvaW5nIHdlbGwgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eS48L3A+PHA+PHN0 cm9uZz44OjI1IHAubS48L3N0cm9uZz4gPC9wPjxwPlRoZSB3ZWIgc2l0ZSBTbGF0ZSwgd2hpY2gg Y29sbGFib3JhdGVkIGluIGEgVm90ZUNhc3RyIGV4aXQtcG9sbCBwcm9qZWN0LCBoYXMgcHJvamVj dGVkIHRoYXQgQ2xpbnRvbiB3aWxsIHdpbiBPaGlvIGJ5IGEgbmFycm93IG1hcmdpbi4gVGhhdCB3 b3VsZCBiZSBhIHN1cnByaXNlIHR1cm4tYXJvdW5kIGluIHRoZSBCdWNrZXllIFN0YXRlLjwvcD48 cD48c3Ryb25nPjggcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5XaXRoIGFic2VudGVlIHZvdGVzIG9ubHks IERlbW9jcmF0aWMgY2hhbGxlbmdlciBBbGlzb24gQnJlYXV4IGlzIGxlYWRpbmcgU3VtbWl0IENv dW50eSBDb21tb24gUGxlYXMgQ291cnQgSnVkZ2UgVG9kZCBNY0tlbm5leS48L3A+PHA+QWtyb24g TXVuaWNpcGFsIENvdXJ0IEp1ZGdlIEpveSBPbGRmaWVsZCBpcyBhaGVhZCBvZiBTY290IFN0ZXZl bnNvbiBpbiB0aGUgc2Vjb25kIENvbW1vbiBQbGVhcyByYWNlLiBTdGV2ZW5zb24gd2FzIGFwcG9p bnRlZCB0byB0aGUgc2VhdCBlYXJsaWVyIHRoaXMgeWVhci48L3A+PHA+TGlrZXdpc2UsIERpYW5h IFN0ZXZlbnNvbiwgU2NvdCBTdGV2ZW5zb24mIzgyMTc7cyB3aWZlIGFuZCB0aGUgQmFyYmVydG9u IE11bmljaXBhbCBDb3VydCBjbGVyaywgaXMgdHJhaWxpbmcgU3VtbWl0IENvdW50eSBDb21tb24g UGxlYXMgQ291cnQgSnVkZ2UgVG9tIFRlb2Rvc2lvIGluIHRoZSBvbmx5IGNvbnRlc3RlZCByYWNl IGZvciB0aGUgTmludGggRGlzdHJpY3QgQ291cnQgb2YgQXBwZWFscy48L3A+PHA+VGhlIFN1bW1p dCBDb3VudHkgRG9tZXN0aWMgUmVsYXRpb25zIENvdXJ0IHJhY2UgYmV0d2VlbiBkb21lc3RpYyBN YWdpc3RyYXRlIFJvbiBDYWJsZSBhbmQgQWtyb24gTXVuaWNpcGFsIENvdXJ0IEp1ZGdlIEthdGFy aW5hIENvb2sgaXMgdG9vIGNsb3NlIHRvIGNhbGwuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Nzo1NCBwLm0uPC9z dHJvbmc+PC9wPjxwPk9oaW8gaXMgbm93IHJlcG9ydGluZyAxLjI3IG1pbGxpb24gZWFybHkgdm90 ZXMgaGF2ZSBiZWVuIGNvdW50ZWQsIGFuZCBDbGludG9uIGhhcyA1NCBwZXJjZW50IHRvIDQzIHBl cmNlbnQgZm9yIFRydW1wLjwvcD48cD5JbiBTdW1taXQgQ291bnR5LCA4MCw0NDIgYWJzZW50ZWUg YmFsbG90cyBoYXZlIGJlZW4gY291bnRlZCwgZ2l2aW5nIENsaW50b24gYXQgNjEgcGVyY2VudCBh biBlZGdlIG92ZXIgVHJ1bXAgYXQgMzQgcGVyY2VudC4gTGliZXJ0YXJpYW4gR2FyeSBKb2huc29u IHJhY2tlZCB1cCAyIHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIGNvdW50eSYjODIxNztzIHZvdGUuPC9wPjxwPjxz dHJvbmc+NzozMCBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlRoZSBwb2xscyBpbiBPaGlvIGFyZSBvZmZp Y2lhbGx5IGNsb3NlZC4gQ2hlY2sgYmFjayBvbiBPaGlvLmNvbSB0aHJvdWdob3V0IHRoZSBuaWdo dCBmb3IgdXBkYXRlcyBhcyBlbGVjdGlvbiByZXN1bHRzIGNvbWUgaW4uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+ Njo1OCBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPk1pa2UgV2VzdCwgc3Bva2VzcGVyc29uIGZvciB0aGUg Q3V5YWhvZ2EgQ291bnR5IEJvYXJkIG9mIEVsZWN0aW9ucywgdXBkYXRlZCB0aGUgcHVibGljIG9u IGEgZ3VuIHRocmVhdCBhdCBhIEJhcHRpc3QgQ2h1cmNoIGFuZCBwb2xsaW5nIGxvY2F0aW9uIGlu IENsZXZlbGFuZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBhbGxlZ2VkIHRocmVhdCB3YXMgbWFkZSBieSBh biBhcHBhcmVudGx5IHVuaGFwcHkgdm90ZXIgd2hvIHdhcyBhc2tlZCB0byB2b3RlIGluIGhpcyBj b3JyZWN0IHBvbGxpbmcgbG9jYXRpb24gcmF0aGVyIHRoYW4gd2hlcmUgaGUgd2VudCB0byB2b3Rl LCB3aGljaCB3YXMgQmV0aGFueSBCYXB0aXN0IENodXJjaCBpbiBDbGV2ZWxhbmQuICBXZSBoYWQg YmVlbiB0b2xkIGJ5IEVsZWN0aW9uIERheSB3b3JrZXJzIGEgZ3VuIHdhcyBtZW50aW9uZWQgZHVy aW5nIHRoZSB0aW1lIHRoaXMgcGVyc29uIHdhcyBhdCB0aGUgcG9sbGluZyBsb2NhdGlvbiwmIzgy MjE7IFdlc3Qgd3JvdGUgaW4gYW4gZW1haWwuPC9wPjxwPiYjODIyMDtVcG9uIGZ1cnRoZXIgaW52 ZXN0aWdhdGlvbiBieSBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQgb2ZmaWNlcnMgd2hvIGludGVydmlld2VkIHdp dG5lc3NlcywgdGhleSBjb3VsZCBub3Qgc3Vic3RhbnRpYXRlIHRoaXMgY2xhaW0gYW5kIHRoZXkg dGVsbCB1cyB0aGF0IGl0IGFwcGVhcnMgdGhhdCB0aGVyZSB3YXMgc29tZSBtaXNjb21tdW5pY2F0 aW9uIGFuZCBzZWNvbmQgaGFuZCBpbmZvcm1hdGlvbiBhbW9uZyBvdXIgcG9sbCB3b3JrZXJzIGFu ZCBvYnNlcnZlcnMgdGhhdCBsZWQgdG8gdGhpcyBjb21wbGFpbnQuICBUaGUgU2hlcmlmZiYjODIx NztzIERlcGFydG1lbnQgcmVwb3J0cyB0aGVyZSBoYXZlIGJlZW4gbm8gdGhyZWF0cyBkdXJpbmcg dGhpcyBFbGVjdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+NDoyMSBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9w PjxwPkFzIG9mIDQgcC5tLiwgSXJpbmEgQ2FibGUgaGFkIGJlZW4gd29ya2luZyB0aGUgUmltZXIg RWxlbWVudGFyeSBTY2hvb2wgcG9sbGluZyBwYXJraW5nIGxvdCBmb3IgaGVyIGh1c2JhbmQsIFJv biwgc2luY2UgOCBhLm0uIFJvbiBDYWJsZSBpcyBydW5uaW5nIGZvciBTdW1taXQgRG9tZXN0aWMg UmVsYXRpb25zIGp1ZGdlLiBBcyBpdCBiZWdhbiB0byByYWluLCBtb3N0IHBlb3BsZSBwYXNzaW5n IGJ5IGRlY2xpbmUgdGhlIGJhbGxvdCBzaGUgb2ZmZXJzLCBidXQgc2hlIG9wZW5zIGFuIHVtYnJl bGxhIGFuZCBzb2xkaWVycyBvbi48L3A+PHA+PHN0cm9uZz40OjAyIHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+ PHA+QXQgU3VtbWl0IENocmlzdGlhbiBDaHVyY2ggb24gU291dGggSGF3a2lucyBBdmVudWUgaW4g V2VzdCBBa3JvbiwgYSBwb2xsIHdvcmtlciBzYWlkIGFyb3VuZCAzOjMwIHAubS4gdGhhdCB0aGUg bGFyZ2UgbnVtYmVyIG9mIGVhcmx5IHZvdGVycyBtYWRlIGhlciBqb2IgJiM4MjIwO2EgbG90IGVh c2llci4mIzgyMjE7IEFib3V0IDQwMCB2b3RlcnMgaGFkIGVpdGhlciB2b3RlZCBpbiBwZXJzb24g YmVmb3JlIFR1ZXNkYXkgb3IgaGFkIHJlcXVlc3RlZCBhYnNlbnRlZSBiYWxsb3RzIGluIGEgc2lu Z2xlIHByZWNpbmN0LCB0aGUgcG9sbCB3b3JrZXIgc2FpZC4gVGhhdCBjb21wYXJlZCB3aXRoIHJv dWdobHkgMzQwIGJhbGxvdHMgY2FzdCBpbiBwZXJzb24gc28gZmFyIHRvZGF5LjwvcD48cD48c3Ry b25nPjM6NTIgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5Bc2hsZWlnaCBHaXNlbnRhbmVyLCAyNSwgb2Yg S2VubW9yZSB2b3RlZCBmb3IgT2JhbWEgbGFzdCB0aW1lLCBidXQgc2FpZCBzaGUgb3B0ZWQgZm9y IExpYmVydGFyaWFuIEdhcnkgSm9obnNvbiB0b2RheS4gU2hlIHN1cHBvcnRlZCBCZXJuaWUgU2Fu ZGVycyBpbiB0aGUgcHJpbWFyeSAmIzgyMjA7YmVjYXVzZSBoZSBzZWVtZWQgbW9yZSBmb3IgdGhl IGxvd2VyIGNsYXNzIGFuZCB0aGUgcHVibGljLiYjODIyMTsgVHJ1bXAgYW5kIENsaW50b24gYXJl ICYjODIyMDtvbmx5IGluIGl0IGZvciB0aGVtc2VsdmVzLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuPC9wPjxw Pkdpc2VudGFuZXIgc2FpZCBKb2huc29uIG1hZGUgZ29vZCBwb2ludHMgYW5kIHdhc24mIzgyMTc7 dCB0cnlpbmcgdG8gc2NhcmUgYW55b25lIGludG8gdm90aW5nIGZvciBoaW0gb3IgYWdhaW5zdCBz b21lb25lIGVsc2UuPC9wPjxwPkhlciA1IHlyLW9sZCBzb24gYXR0ZW5kcyBSaW1lciBFbGVtZW50 YXJ5LCB0aGUgc2FtZSBwbGFjZSBzaGUgdm90ZWQuICYjODIyMDtXZSBjb3VsZCBmaW5kIGJldHRl ciBwcmVzaWRlbnRpYWwgY2FuZGlkYXRlcyBhdCBSaW1lciwmIzgyMjE7IEdpc2VudGFuZXIgc2Fp ZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO015IDUgeXItb2xkIGlzIGluIGtpbmRlcmdhcnRlbiBhbmQgd291bGQg bWFrZSBiZXR0ZXIgZGVjaXNpb25zIHRoYW4gSGlsbGFyeSBvciBUcnVtcCwmIzgyMjE7IEdpc2Vu dGFuZXIgc2FpZC48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4zOjI5IHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+UmVwb3J0 cyBvZiBhIG1hbiBibG9ja2luZyBUYWxsbWFkZ2Ugdm90ZXJzIGJ5IHdpZWxkaW5nIGEgVHJ1bXAt UGVuY2Ugc2lnbiBhcmUgb3ZlcmJsb3duLiA8L3A+PHA+VGltIE1vZHplbGV3c2tpIGp1c3QgY291 bGRuJiM4MjE3O3QgbWlzcyB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gZXhwcmVzcyBoaXMgc3VwcG9ydCBm b3IgVHJ1bXAgYW5kIGhpcyBmcnVzdHJhdGlvbiBmb3IgY29ycnVwdCBwb2xpdGljcy4gU28gaGUg dG9vayBhIGhhbGYgZGF5IGF0IHdvcmsgYW5kIGlzIGF0IHRoZSBUYWxsbWFkZ2UgUmVjcmVhdGlv bmFsIENlbnRlciwgc3RhbmRpbmcgaW4gdGhlIHBhcmtpbmcgbG90IGZhciBmcm9tIHRoZSBlbnRy YW5jZSwgaG9sZGluZyBvbmUgb2YgdGhlIG5pbmUgeWFyZCBzaWducyBoZSYjODIxNztzIGFjY3Vt dWxhdGVkIHRoaXMgZWxlY3Rpb24gb3ZlciBoaXMgaGVhZC48L3A+PHA+SGlzIGdpcmxmcmllbmQs IE1hcmllIExhY2V5LCBpcyB0aGVyZSBmb3Igc3VwcG9ydCAmIzgyMTI7IGZvciBNb2R6ZWxld3Nr aSwgbm90IFRydW1wLiBTaGUgZG9lc24mIzgyMTc7dCBhcHByZWNpYXRlIHRoZSB3YXkgVHJ1bXAg aGFzIHRhbGtlZCBhYm91dCB3b21lbi4gU28gc2hlIHZvdGVkIGZvciBzb21lb25lIGVsc2UuIFdp dGggZm91ciBob3VycyB0aWxsIHRoZSBwb2xscyBjbG9zZSBpbiBPaGlvLCBzaGUgY2FuJiM4MjE3 O3Qgd2FpdCB0byBwdXQgdGhpcyBlbGVjdGlvbiBpbiB0aGUgcmVhcnZpZXcgbWlycm9yLjwvcD48 cD48c3Ryb25nPjI6NDggcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5TdHVkZW50cyBhdCBOb3J0b24gRWxl bWVudGFyeSBTY2hvb2wgaGVsZCBhIG1vY2sgZWxlY3Rpb24gdG9kYXkuIEluIHRoZSBsYXN0IGZp dmUgZWxlY3Rpb25zLCBhIE5vcnRvbiB0ZWFjaGVyIHNhaWQgd2hvZXZlciBoYXMgd29uIHRoZSBt b2NrIGVsZWN0aW9uIGhhcyB3b24gdGhlIGdlbmVyYWwgZWxlY3Rpb24uPC9wPjxwPlN0dWRlbnRz IGNob3NlIERvbmFsZCBUcnVtcCB0byBiZWF0IEhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbiB3aXRoIDE3MCB0byAx NjEgdm90ZXMuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Mjo0MyBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkEgc2lnbiBv biBXb29kbGF3biBBdmVudWUgY2xvc2UgdG8gSGlsbHMgYW5kIERhbGVzIFJvYWQgaW4gSmFja3Nv biBUb3duc2hpcCBzYXlzOiAmIzgyMjA7V3JpdGUgSW4gQ2FuZGlkYXRlOiBMZUJyb24gSmFtZXMu IEFtZXJpY2EgSXMgQWxyZWFkeSBHcmVhdCAyMDE2LiYjODIyMTsgVGhlIHNpZ24gaXMgZGVzaWdu ZWQgbGlrZSBhIFRydW1wIHNpZ24uIDwvcD48cD48c3Ryb25nPiAyOjIwIHAubS48L3N0cm9uZz48 L3A+PHA+IEEgcG9sbHdvcmtlciBpbiBTdG93IGF0IFdvb2RsYW5kIEVsZW1lbnRhcnkgU2Nob29s IGVzdGltYXRlZCB0aGF0IGJ5IDE6MzAgcC5tLiByb3VnaGx5IDYwIHBlcmNlbnQgb2YgcmVnaXN0 ZXJlZCB2b3RlcnMgaGFkIHR1cm5lZCBvdXQgdG8gY2FzdCB0aGVpciBiYWxsb3RzLiBBIHZvdGVy IGNhc3RpbmcgaGVyIGJhbGxvdCB3YXMgbnVtYmVyIDM1MS48L3A+PHA+IEF0IHRpbWVzIHRocm91 Z2hvdXQgdGhlIGRheSwgdGhlIGxpbmUgdG8gd2FpdCB3YXMgNDUgbWludXRlcyBsb25nLjwvcD48 cD48c3Ryb25nPjI6MTUgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5TdWUgV2hpdHRha2VyLCA1Miwgd2Fz IGhlYWRpbmcgaW50byB0aGUgTGFrZSBBbm5hIFlNQ0EgYXQgMiBwLm0uIGFuZCBzYWlkIHNoZSBz dGlsbCBkaWRuJiM4MjE3O3Qga25vdyB3aG8gd291bGQgZ2V0IGhlciB2b3RlLjwvcD48cD4mIzgy MjA7SSYjODIxNzttIGRlZmluaXRlbHkgbm90IHZvdGluZyBmb3IgaGltLCBidXQgSSBtYXkgbm90 IHZvdGUgZm9yIGhlciBlaXRoZXIsJiM4MjIxO1doaXR0YWtlciBzYWlkLCByZWZlcnJpbmcgdG8g cHJlc2lkZW50aWFsIGNhbmRpZGF0ZXMgRG9uYWxkIFRydW1wIGFuZCBIaWxsYXJ5IENsaW50b24u ICYjODIyMDtJIG1heSB3cml0ZSBpbiBNaWNrZXkgTW91c2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaGl0dGFr ZXIgc2FpZCBDbGludG9uIGNhbXBhaWduIHdvcmtlcnMga25vY2tlZCBhdCBkb29yIHR3aWNlIGlu IHRoZSBsYXN0IHR3IGRheXMsIHRyeWluZyB0byB3aW4gaGVyIHN1cHBvcnQgYnkgc2F5aW5nIENs aW50b24gJiM4MjIwO2V4b25lcmF0ZWQgb2YgYW55IHdyb25nZG9pbmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD4m IzgyMjA7TWF5YmUgSSYjODIxNztsbCB3cml0ZSBpbiBCZXJuaWUgU2FuZGVycywmIzgyMjE7IFdo aXR0YWtlciBzYWlkLCBoZXIgdm9pY2UgdGluZ2VkIHdpdGggYSBoaW50IG9mIE5ldyBFbmdsYW5k IGFjY2VudC4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBvcmlnaW5hbGx5IGZyb20gQm9zdG9uIGFmdGVyIGFs bC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+MiBwLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkF0IHRoZSBMYWtl IEFubmEgWU1DQSBwb2xsaW5nIGxvY2F0aW9uIGluIEJhcmJlcnRvbiwgRG9ubmEgTG92YXMsIGxv Y2F0aW9ucyBtYW5hZ2VyIG9mIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQm9hcmQgb2YgRWxlY3Rpb25zLCBzYWlk IHRoZSBsb2NhdGlvbiBpcyBpbiBhIGx1bGwuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXYWl0IHVudGlsIDMsIGFs bCB0aGUgcGVvcGxlIHdobyBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBjb21lIHVudGlsIHRoZXkgY291bGQgcGlj ayB1cCBraWRzIGZyb20gc2Nob29sLCBhbGwgZmlyc3Qgc2hpZnQgd29ya2VycyB3aWxsIGJlIGhl cmUsJiM4MjIxOyBMb3ZhcyBzYWlkLjwvcD48cD5Mb3ZhcyBleHBlY3RzIHRvIGJlIGJ1c3kgZnJv bSAzIHAubS4gdG8gcG9sbCBjbG9zaW5nLjwvcD48cD48c3Ryb25nPjE6MzkgcC5tLjwvc3Ryb25n PjwvcD48cD5BdCB0aGUgVGFsbG1hZGdlIFJlY3JlYXRpb25hbCBDZW50ZXIsIHZvdGluZyBpbiBw cmVjaW5jdCAzLUMgd2FzIHNtb290aCBhbmQgd2l0aG91dCBhIHByb2JsZW0sIGEgdm90ZXIgc2Fp ZC4gSGUgd2FzIHZvdGVyIG51bWJlciAyODAgdG8gaGF2ZSB2b3RlZC48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4x OjExIHAubS48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+QXQgdGhlIEVsbGV0IEhpZ2ggU2Nob29sIHBvbGxpbmcg bG9jYXRpb24sIHZvdGVycyBvdmVyIHRoZSBub29uIGhvdXIgc2FpZCB0aGV5IHdlcmUgc3VycHJp c2VkIGF0IGhvdyBsaWdodCB2b3RlciB0dXJub3V0IHdhcyB0b2RheS48L3A+PHA+RWQgU21pdGgs IHdobyB3YXMgaG9sZGluZyBhIHNpZ24gc3VwcG9ydGluZyBDb21tb24gUGxlYXMgSnVkZ2UgVG9k ZCBNY0tlbm5leSBhbmQgd2hvIHN1cHBvcnRzIERvbmFsZCBUcnVtcCwgc2FpZCBUcnVtcCAmIzgy MjA7c3BlYWtzIHRoZSBsYW5ndWFnZSBvZiB0aGUgcGVvcGxlLiYjODIyMTsgU21pdGgsIHdobyBs aXZlcyBpbiBFbGxldCwgZGVzY3JpYmVzIGhpbXNlbGYgYXMgZmlzY2FsbHkvc29jaWFsbHkgY29u c2VydmF0aXZlICZhbXA7IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbGlrZSBzb21lIG9mIHdoYXQgVHJ1bXAgaGFz IHNhaWQsIGluY2x1ZGluZyBhYm91dCB0cmFkZS4gU21pdGggc2FpZCBoZSYjODIxNztzIHN1cnBy aXNlZCBhdCBob3cgbWFueSBpbiB3b3JraW5nIGNsYXNzIEVsbGV0IGFyZSBmbGlwcGluZyBwYXJ0 eSBsaW5lcyB0byB2b3RlIGZvciBUcnVtcCwgJiM4MjIwO2xpa2UgUmVhZ2FuIERlbW9jcmF0cy4m IzgyMjE7IDwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IGlmIGl0IHdpbGwgYmUgZW5v dWdoLCYjODIyMTsgU21pdGggc2FpZC4gJiM4MjIwO0J1dCBpdCBmZWVscyBsaWtlIGhlJiM4MjE3 O3Mgc3RhcnRlZCBhIG1vdmVtZW50LiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q2hyaXMgQ2FsbGFoYW4sIDU3LCBz aG93ZWQgdXAgYXQgRWxsZXQgSGlnaCBoYXBweSB0byB2b3RlIGZvciBDbGludG9uLiAmIzgyMjA7 SSBmZWVsIHNoZSYjODIxNztzIGdvdCBhIGJhZCByYXAgb3ZlciB0aGUgeWVhcnMuJiM4MjIxOzwv cD48cD4mIzgyMjA7SWYgaXQgd2FzbiYjODIxNzt0IGZvciB0aGUgQ2xpbnRvbnMsIHRoZSBHT1Ag d291bGQgaGF2ZSBoZWxkIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBzaW5jZSBSZWFnYW4uLi5hbmQgR09QIGRv ZXNuJiM4MjE3O3QgbGlrZSB0aGF0IGFuZCBjb21lcyB1cCB3aXRoIGEgbG90IG9mIEJTLiYjODIy MTs8L3A+PHA+Q2FsbGFoYW4gc2FpZCBDbGludG9uIHNpZ25zIGhhdmUgYmVlbiB0b3JuIG91dCBv ZiBoaXMgeWFyZCB0aGlzIHllYXIgYW5kIHNhaWQgaGUmIzgyMTc7bGwgYmUgZ2xhZCB3aGVuIGNv bnRlbnRpb3VzIGVsZWN0aW9uIG92ZXIuIEhlIHByZWRpY3RzIGEgYmlnIENsaW50b24gdmljdG9y eSBhbmQgaG9wZXMgc2hlIGZpcnN0IHRhY2tsZXMgam9icywgdGhlbiB0aGUgY29zdCBvZiBjb2xs ZWdlIGVkdWNhdGlvbi48L3A+PHA+THlubiBCeWVycyBwaWNrZWQgdXAgMTU3IGFudGktZnJhY2tp bmcgc2lnbmF0dXJlcyBvdXRzaWRlIHRoZSBFbGxldCBIaWdoIFNjaG9vbCBwb2xsaW5nIHBsYWNl IGJldHdlZW4gOTozMCBhbmQgMTI6MzAgdG9kYXkuIE9ubHkgdHdvIHBlb3BsZSB3aG8gc3RvcHBl ZCByZWZ1c2VkIHRvIHNpZ24sIHNoZSBzYWlkLCBhbmQgMSBvZiB0aG9zZSBzYWlkIGhlIHdvcmtl ZCBpbiBmcmFja2luZyBpbmR1c3RyeS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4xMjozNyBwLm0uPC9zdHJvbmc+ PC9wPjxwPkEgTW9uZGF5IGV2ZW5pbmcgZGVjaXNpb24gYnkgU2VjcmV0YXJ5IG9mIFN0YXRlIEpv biBIdXN0ZWQgYnJva2UgYSB0aWUgdm90ZSBhdCB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBCb2FyZCBvZiBF bGVjdGlvbnMsIHNlbmRpbmcgRGVtb2NyYXRzIGluIHNlYXJjaCBvZiBFbGVjdGlvbiBEYXkgaGVs cCBiZWZvcmUgdGhlIHN1biBjYW1lIHVwIFR1ZXNkYXkuIEh1c3RlZCBzaWRlZCB3aXRoIFJlcHVi bGljYW5zIGluIGJsb2NraW5nIERlbW9jcmF0cyBmcm9tIGhpcmluZyBub24tT2hpbyByZXNpZGVu dHMgdG8gYW5zd2VyIHBob25lcyBvbiBFbGVjdGlvbiBEYXkuIDwvcD48cD5UaGUgcnVsaW5nIGFw cGxpZXMgb25seSB0byBTdW1taXQgQ291bnR5IGFuZCB3YXMgZGVjaWRlZCBub3Qgb24gbWVyaXQg YnV0IG9uICYjODIyMDtleHBlZGllbmN5JiM4MjIxOywgSHVzdGVkIHJ1bGVkLjwvcD48cD5SZWFk IHRoZSBmdWxsIHN0b3J5IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vbmV3cy9wb2xpdGlj cy8yMDE2L2RlbW9jcmF0cy1zY3JhbWJsZS10by1maW5kLXRyYWluLXN0YWZmLWFzLWh1c3RlZC1v dXRsYXdzLW91dC1vZi1zdGF0ZS1oZWxwLWhvdXJzLWJlZm9yZS1lbGVjdGlvbi0xLjcyNTY5NiI+ aGVyZTwvYT4uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+MTI6MzcgcC5tLjwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5XaGVuIEJl YWNvbiBKb3VybmFsIHNwb3J0cyBjb2x1bW5pc3QgTWFybGEgUmlkZW5vdXIgYXJyaXZlZCBhdCBo ZXIgcG9sbGluZyBsb2NhdGlvbiBhdCB0aGUgRWF0b24gRXN0YXRlcyByZWNyZWF0aW9uIGNlbnRl ciBpbiBTYWdhbW9yZSBIaWxscyBhcm91bmQgbm9vbiwgdGhlIGxpbmVzIHdlcmUgc2hvcnQuPC9w PjxwPlNoZSB3YXMgaW4gYW5kIG91dCBpbiAxMCBtaW51dGVzLCBob3dldmVyIHNhaWQgdGhlIGxp bmUgZm9yIGhlciBwcmVjaW5jdCBzdGFydGVkIHRvIHBpY2sgdXAgYXMgc2hlIGxlZnQuPC9wPjxw PiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIHNlZW4gbW9yZSBwZW9wbGUgdGhlcmUgaW4gbm9uLXByZXNpZGVu dGlhbCB5ZWFycy4gTm8gcHJvdGVzdG9ycyBuZWFyYnkgKHdoaWNoIEkgZXhwZWN0ZWQpLCBubyBz aWducyBvdXRzaWRlIGZvciB0aGUgY2FuZGlkYXRlcy4gSnVzdCBWT1RFIEhFUkUgb24gdGhlIHNp ZGV3YWxrIGxlYWRpbmcgaW50byB0aGUgY29tcGxleC4gV2FzIGEgcXVpZXQsIHNlcmlvdXMgYXRt b3NwaGVyZS4mIzgyMjE7IDwvcD48cD48c3Ryb25nPjExOjQ1IGEubS48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+ U3Bpcml0IEFpcmxpbmVzLCB3aGljaCBsYXVuY2hlcyBpdHMgbmV3IHNlcnZpY2UgYXQgQWtyb24t Q2FudG9uIEFpcnBvcnQgb24gVGh1cnNkYXksIGlzIG9mZmVyaW5nIHZvdGVycyBhdCB0aGUgSm9o biBUb3JvayBDb21tdW5pdHkgQ2VudGVyIGluIE5vcnRoIENhbnRvbiwgNDIyNCBNYXNzaWxsb24g Um9hZCBhIGRpZmZlcmVudCBraW5kIG9mIGJyZWFrLjwvcD48cD5UaGUgYWlybGluZSBwdXQgdXAg YSAyMHgyMCB0ZW50IGFuZCBpcyBvZmZlcmluZyBmcmVlIGZvb2QsIG1hc3NhZ2VzIGFuZCBhIHZp cnR1YWwgcmVhbGl0eSBtYXNrIHRvIHNlZSBzY2VuZXMgb2YgRmxvcmlkYSB1bnRpbCA3IHAubS48 L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHVuZGVyc3RhbmQgdGhhdCBPaGlvIGlzIHVzdWFsbHkgYSBzd2luZyBz dGF0ZSBhbmQgaXQgZ2V0cyBib21iYXJkZWQgd2l0aCBlbGVjdGlvbiBhZHMgYW5kIGNhbmRpZGF0 ZXMgY29taW5nIHRocm91Z2ggYW5kIHRyYWZmaWMgYmVjYXVzZSBvZiBtb3RvcmNhZGVzLiwmIzgy MjE7IHNhaWQgU3Bpcml0IEFpcmxpbmVzIHNwb2tlc21hbiBQYXVsIEJlcnJ5LiAmIzgyMjA7V2Ug ZGVjaWRlZCB0byBwcm9tb3RlIG91ciBuZXcgc2VydmljZSBvdXQgb2YgQWtyb24tQ2FudG9uIEFp cnBvcnQgb24gVGh1cnNkYXkuIExldCYjODIxNztzIGdpdmUgdGhlIHBlb3BsZSBvZiBOb3J0aGVh c3QgT2hpbyBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0byBlc2NhcGUgdGhlIGVsZWN0aW9uLiYjODIyMTs8L3A+ PHA+QmVycnkgc2FpZCB0aGUgcmVhY3Rpb24gaGFzIGJlZW4gd2VsY29tZWQgYnkgdm90ZXJzLCB0 aG91Z2ggdGhleSYjODIxNztyZSBub3Qgc3VyZSB3aGF0IHRvIGV4cGVjdCB3aGVuIHRoZXkgZmly c3Qgd2FsayBpbnRvIHRoZSB0ZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7U29tZSBvZiB0aGVtIGFyZSBsaWtl ICYjODIxNjtXaHkgYXJlIHlvdSBkb2luZyB0aGlzPyYjODIxNzsgVGhhdCBnYXZlIHVzIHRoZSBv cHBvcnR1bml0eSB0byBleHBsYWluLiBJdCYjODIxNztzIGJlZW4gZnVuLiBFdmVyeWJvZHkgd2hv IGdvZXMgaW50byB0aGUgdGVudCBpcyBub3Qgc3VyZSB3aGF0IHRvIGV4cGVjdCwgYnV0IHdoZW4g dGhleSBjb21lIG91dCwgdGhleSYjODIxNztyZSBoYXBweSwmIzgyMjE7IHNhaWQgQmVycnkuPC9w PjxwPkVhcmxpZXIgdG9kYXkgdGhlcmUgd2VyZSBzb21lIHBlb3BsZSBoYW5kaW5nIG91dCBwb2xp dGljYWwgbGl0ZXJhdHVyZSBvdXRzaWRlIHRoZSBwb2xsaW5nIHBsYWNlLCBidXQgbm90IGFyb3Vu ZCBub29uLCBoZSBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIG9ubHkgdGhpbmcgd2UmIzgyMTc7cmUg cGl0Y2hpbmcgaGVyZSBpcyBGbG9yaWRhLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCBvZiB0aGUgcGxhc3RpYyBm bGFtaW5nb2VzLCBiZWFjaCBjaGFpcnMgYW5kIHN0ZWVsIGRydW0gYmFuZC48L3A+PHA+T24gVGh1 cnNkYXksIFNwaXJpdCB3aWxsIGJlZ2luIGRhaWx5IHNlcnZpY2UgdG8gT3JsYW5kbyBJbnRlcm5h dGlvbmFsIEFpcnBvcnQgYW5kIEZvcnQgTGF1ZGVyZGFsZSBhbmQgc2Vhc29uYWwgc2VydmljZSBz ZXZlcmFsIHRpbWVzIGEgd2VlayB0byBUYW1wYS4gU2Vhc29uYWwgc2VydmljZSB0byBGb3J0IE15 ZXJzIGJlZ2lucyBvbiBmcmlkYXkuIE9uIEFwcmlsIDI3LCBpdCB3aWxsIGJlZ2luIGRhaWx5IHNl cnZpY2UgdG8gTXlydGxlIEJlYWNoIChzZWFzb25hbGx5KSBhbmQgeWVhci1yb3VuZCBzZXJ2aWNl IHRvIExhcyBWZWdhcy4gQXQgdGhhdCB0aW1lLCBUYW1wYSBhbmQgRm9ydCBNeWVycyB3aWxsIGVu ZCBmb3IgdGhlIHNlYXNvbi48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4xMSBhLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlRh bGxtYWRnZSB2b3RlciBBbmdlbGEgTmVhbCBzYWlkIHRoZSBiYWxsb3Qgc2Nhbm5lciBhdCB0aGUg Rmlyc3QgQ29uZ3JlZ2F0aW9uYWwgQ2h1cmNoIGlzIG1hbGZ1bmN0aW9uaW5nLiBWb3RlcnMgdGhl cmUgYXJlIGJlaW5nIGFza2VkIHRvIGRyb3BwZWQgdGhlaXIgYmFsbG90cyBpbnRvIGEgc2xvdCB0 byBiZSBjb3VudGVkIGxhdGVyLjwvcD48cD48c3Ryb25nPjEwOjQ1IGEubS48L3N0cm9uZz48L3A+ PHA+QSB2b3RlciBpbiB0aGUgdmlsbGFnZSBvZiBTZXZpbGxlIHNhaWQgdm90aW5nIGF0IHRoZSBQ cmVzYnl0ZXJpYW4gY2h1cmNoIG9uIHN0YXRlIFJvdXRlIDMgbmVhciBkb3dudG93biB3YXMgc21v b3RoLjwvcD48cD5Qb2xsIHdvcmtlcnMgaGFkIHNvbWUgZGlmZmljdWx0eSBmaW5kaW5nIHRoZSB2 b3RlciBpbiB0aGUgZWxlY3Ryb25pYyByZWdpc3RyYXRpb24sIGJ1dCB3ZXJlIGFibGUgdG8gdXNl IGhpcyBkcml2ZXImIzgyMTc7cyBsaWNlbnNlIElEIG51bWJlciB0byB2ZXJpZnkgaGltLiBUaGF0 IGNhdXNlZCBwZW9wbGUgdG8gd2FpdCBhIGJpdCBpbiBsaW5lIGJlaGluZCBoaW0sIHNvIGhlIHdh c24mIzgyMTc7dCBzdXJlIGlmIHRoZXJlIHdlcmUgc2ltaWxhciBwcm9ibGVtcywgaGUgc2FpZC48 L3A+PHA+VGhlcmUgd2VyZSBhYm91dCBhIGRvemVuIHBlb3BsZSB3YWl0aW5nIGluIGxpbmUgd2hl biBoZSBsZWZ0LiBPdXRzaWRlIHRoZSBwb2xsaW5nIGxvY2F0aW9uLCBpdCB3YXMgcXVpZXQgd2l0 aCBubyBwb2xpdGljYWwgc2lnbnMgYW5kIG5vIGNhbXBhaWduZXJzIHN0YW5kaW5nIG91dHNpZGUu PC9wPjxwPkF0IDEwOjEyLCBhIHZvdGVyIGluIEdyZWVuIHNhaWQgaGUgd2FzIHN0YW5kaW5nIDIw IHBlb3BsZSBkZWVwIGF0IHRoZSBRdWVlbiBvZiBIZWF2ZW4gQ2h1cmNoIHRvIHZvdGUgaW4gcHJl Y2luY3QgM0QuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGEgbG90IGxlc3MgYnVzeSB0aGFuIGl0IHdhcyBl aWdodCB5ZWFycyBhZ28sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD48c3Ryb25nPjEwOjIwIGEubS48 L3N0cm9uZz48L3A+PHA+QXQgdGhlIFVuaXRhcmlhbiBVbml2ZXJzYWxpc3QgQ2h1cmNoIGluIEZh aXJsYXduLCBhbiBvbGRlciB2b3RlciB3YXMgYmFja2luZyBvdXQgb2YgYSBwYXJraW5nIHBsYWNl IHF1aWNrbHkgYWJvdXQgOSBhLm0uIGFuZCBjYXVzZWQgYSB0aHJlZS1jYXIgYWNjaWRlbnQsIGFj Y29yZGluZyB0byBEYW5hIFNhcG9yaXRvLCB3aG8gd2FzIHdpdG5lc3NlZCB0aGUgYWNjaWRlbnQg YXMgc2hlIHdhcyBoYW5kaW5nIG91dCBEZW1vY3JhdGljIHNhbXBsZSBiYWxsb3RzIG91dHNpZGUg dGhlIHBvbGxpbmcgcGxhY2UuPC9wPjxwPlRoZSBkcml2ZXIgYmFyZWx5IG1pc3NlZCBoaXR0aW5n IGEgZmlyc3QtdGltZSB2b3Rlciwgd2hvIGhhZCBqdXN0IHRha2VuIGEgc2VsZmllIGJ5IGhlciBj YXIsIGFuZCBTYXBvcml0byBiZWxpZXZlcyB0aGUgd29tYW4gY291bGQgaGF2ZSBiZWVuIGtpbGxl ZCBpZiBzaGUgaGFkIG5vdCBqdXN0IGdvdHRlbiBpbnRvIGhlciBjYXIuPC9wPjxwPlRoZSBvbGRl ciB2b3RlciBzbGFtbWVkIG9udG8gaGVyIGJyYWtlcyBzbyBoYXJkIGFzIHNoZSBiYWNrZWQgdXAg dGhhdCBzaGUgZGlkIGEgMTgwIGFuZCBzbGFtbWVkIGludG8gdGhlIGZpcnN0LXRpbWUgdm90ZXIm IzgyMTc7cyBuYXZ5IGJsdWUgTWVyY2VkZXMgU1VWLiA8L3A+PHA+VGhlIE1lcmNlZGVzIHdhcyBo aXQgc28gaGFyZCB0aGF0IGl0IHNsYW1tZWQgaW50byBhbm90aGVyIHZlaGljbGUsIFNhcG9yaXRv IHNhaWQuIEFsbCB0aHJlZSB2ZWhpY2xlcyBoYWQgdG8gYmUgdG93ZWQgb3V0IG9mIHRoZSBwYXJr aW5nIGxvdCBhbmQgdGhlIG9sZGVyIGRyaXZlIHdobyBjYXVzZWQgdGhlIGFjY2lkZW50IHdhcyB0 YWtlbiB0byB0aGUgaG9zcGl0YWwuPC9wPjxwPlNhcG9yaXRvIHNhaWQgYmVmb3JlIHRoYXQgaGFw cGVuZWQsIGF0IGFib3V0IDcgYS5tLiwgYSBtYW4gYW5kIGEgd29tYW4gY2FtZSB0byB2b3RlLiBU aGUgbWFuIHRvbGQgU2Fwb3JpdG8gc2hlIHdhcyBub3QgYWxsb3dlZCBvbiBwcml2YXRlIHByb3Bl cnR5IGFuZCB3YXMgdmlvbGF0aW5nIHRoZSBydWxlcyBhYm91dCB0aGUgcmVzdHJpY3RlZCBkaXN0 YW5jZSBzaGUgY291bGQgYmUgdG8gYSBwb2xsaW5nIGxvY2F0aW9uLiBIZSBjYWxsZWQgdGhlIHBv bGljZS4gV2hlbiB0aGUgcG9saWNlIGNhbWUsIGhpcyB3aWZlIHNhaWQsICYjODIyMDtkb24mIzgy MTc7dCB3b3JyeSBoZSYjODIxNztzIGp1c3QgYSBSZXB1YmxpY2FuLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2Fw b3JpdG8gYWxzbyBzYXcgdGhlIGtpbmRuZXNzIG9mIHN0cmFuZ2Vycy4gUGVvcGxlIHdobyBkaWRu JiM4MjE3O3Qga25vdyBoZXIgYnJvdWdodCBvdXQgYmFrZWQgZ29vZHMgYW5kIGNvZmZlZSBmcm9t IHRoZSBiYWtlIHNhbGUgaW5zaWRlIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIG1vcm5pbmcuPC9wPjxwPlNhcG9y aXRvIHdhcyBhbHNvIHN0YW5kaW5nIG91dHNpZGUgd2l0aCBGYWlybGF3biBDb3VuY2lsbWFuIEpv ZSBTaW1vbmV0dGksIHdobyBzdXBwb3J0cyBGYWlybGF3biBpc3N1ZXMgZm9yIHRlcm0gbGltaXRz IGFuZCBob3VzaW5nIGluc3BlY3Rpb24gcnVsZXMuPC9wPjxwPkF0IGFib3V0IDEwOjE1IGEubS4s IEZhaXJsYXduIHJlc2lkZW50IE1pa2UgU3VsbGl2YW4gcm9sbGVkIGRvd24gaGlzIHdpbmRvdyBh bmQgc2FpZCAmIzgyMjA7aG93IGFyZSB5b3UgZG9pbmcsIGJ1ZGR5PyYjODIyMTsgdG8gU2ltb25l dHRpLjwvcD48cD5NaWtlIFN1bGxpdmFuJiM4MjE3O3MgbGF0ZSB3aWZlLCBTdXNhbiwgZ290IFNp bW9uZXR0aSBpbnRvIHBvbGl0aWNzLiBBIGZldyBtb250aHMgYWZ0ZXIgc2hlIGRpZWQsIFN1bGxp dmFuIGNhbGxlZCBTaW1vbmV0dGkgYW5kIHJlbWluZGVkIGhpbSB0aGF0IFN1c2FuIHRvbGQgaGlt IGhlIHNob3VsZCBnbyBpbnRvIHBvbGl0aWNzLiBIZSByYW4gYW5kIHdvbiBhIGNvdW5jaWwgc2Vh dC48L3A+PHA+U2ltb25ldHRpIGdhdmUgU3VsbGl2YW4gYSBiaWcgdGh1bWJzIHVwLjwvcD48cD48 c3Ryb25nPjEwIGEubS48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+QXQgdGhlIFJ1c3RpYyBIaWxscyBDb3VudHJ5 IENsdWIgaW4gTW9udHZpbGxlIFRvd25zaGlwIGluIE1lZGluYSBDb3VudHksIGEgcG9sbCBzdXBl cnZpc29yIERvbm5hIEdyZWxsYSBzYWlkIHRoZSBsaW5lcyB3ZXJlIG91dCB0aGUgZG9vciBiZXR3 ZWVuIDY6MzAgYS5tLiBhbmQgNzozMCBhLm0uIFRoZXJlIGFyZSB0aHJlZSBwcmVjaW5jdHMgaW4g dGhlIGxvY2F0aW9uLCBidXQgYnkgOSBhLm0uLCBpdCB3YXMgYSBzdGVhZHkgc3RyZWFtIHdpdGgg bm8gbGluZSBhdCBhbGwuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+OTo0MiBhLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkEg dm90ZXIgYXQgdGhlIFBhcmtzaWRlIENodXJjaCBpbiBHcmVlbiBvbiBBcmxpbmd0b24gUm9hZCBy ZXBvcnRzIHRoZSBwb2xsaW5nIGxvY2F0aW9uIGlzIHZlcnkgYnVzeS48L3A+PHA+VGhlIHZvdGVy IHNhaWQgaGUgd2FzIG51bWJlciAzMjQgYXMgb2YgOTowOCBhLm0uIGFuZCB0aGUgcG9sbCB3b3Jr ZXIgc2FpZCBpbiBoZXIgMzAgeWVhcnMgd29ya2luZyBhcyBhIHBvbGwgd29ya2VyLCBzaGUgaGFk IG5ldmVyIHNlZW4gdGhlIGxpbmVzIHRoYXQgYnVzeSBzbyBlYXJseS4gQXMgdGhlIHZvdGVyIHBh cmtlZCBoaXMgY2FyIHRvIHdhbGsgaW50byB0aGUgcG9sbGluZyBwbGFjZSwgVHJ1bXAgd29ya2Vy cyB5ZWxsZWQgdG8gdm90ZSBmb3IgVHJ1bXAuIEEgRGVtb2NyYXRpYyB3b3JrZXIgd2FzIHRoZXJl IGFsc28gaGFuZGluZyBvdXQgaW5mb3JtYXRpb24uICA8L3A+PHA+T25jZSBpbnNpZGUsIHRoZSB2 b3RlciBzYWlkIGhlIHdhaXRlZCBmb3IgMTAgbWludXRlcyBiZWZvcmUgaGUgZ290IHRvIHRoZSB2 b3RpbmcgYm9vdGguPC9wPjxwPiYjODIyMDtBcyBJIHdhcyBpbiB0aGUgYm9vdGggSSBjb3VsZCBo ZWFyIGEgbGFkeSB5ZWxsaW5nIG91dHNpZGUgaW4gdGhlIHBhcmtpbmcgbG90IHRoYXQgJiM4MjE2 O1RydW1wIGlzIHRoZSBhbnN3ZXImIzgyMTc7LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoaXMg d2FzIHRoZSBjcmF6aWVzdCB0aW1lIHRoYXQgSSBoYXZlIGV2ZXIgd2VudCB0byB2b3RlLCB0cnVs eSBtZW1vcmFibGUhICBXaGVuIEkgZ290IGhvbWUgSSB0b2xkIG15IDkgeWVhciBvbGQgYWJvdXQg bXkgZXhwZXJpZW5jZSBhbmQgc2hlIGFza2VkIG1lIGlmIHRoYXQgaXMgd2hhdCBpdCBpcyBsaWtl IHRvIHZvdGUgYWxsIHRoZSB0aW1lPywgSSBzYWlkIGxldHMgcHJheSBpdCBpc24mIzgyMTc7dCEm IzgyMjE7PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+OTozMiBhLm0uPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkJlYWNvbiBKb3Vy bmFsIEZlYXR1cmVzIEVkaXRvciBMeW5uZSBTaGVyd2luIHdhcyBOby4gMTA3IGluIFByZWNpbmN0 IDQtRSBhdCBDaXR5IG9mIEpveSBvbiBXZXN0IEV4Y2hhbmdlIFN0cmVldC4gVGhlcmUgd2FzIGEg c2hvcnQgbGluZSBmb3Igdm90ZXJzIHRvIGZpbmQgb3V0IHdoaWNoIHByZWNpbmN0cyB0aGV5IHdl cmUgaW4sIGJ1dCBubyB3YWl0IHRvIHZvdGUuIEEgcG9sbCB3b3JrZXIgc2FpZCB0aGUgcHJlY2lu Y3QgaGFkIGFuIHVucHJlY2VkZW50ZWQgMTAwIGVhcmx5IHZvdGVzIGNhc3QuIDwvcD48cD5UaGUg cGFya2luZyBsb3Qgd2FzIGJ1c3ksIHdpdGggcGVvcGxlIHBhc3Npbmcgb3V0IHNhbXBsZSBiYWxs b3RzIGZvciBib3RoIFJlcHVibGljYW5zIGFuZCBEZW1vY3JhdHMsIGFuZCB0d28gaW1wYXJ0aWFs IHBvbGwgb2JzZXJ2ZXJzIHN0YXRpb25lZCBpbiBiZXR3ZWVuLiA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz45OjIy IGEubS48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+QWtyb24gcG9saWNlIGFza2VkIElhbiBFcm5lLCBhIERvbmFs ZCBUcnVtcCBzdXBwb3J0ZXIgd2hvIGxpdmVzIG9uIFJ1c3NlbGwgQXZlbnVlLCB0byBnZXQgb2Zm IHNjaG9vbCBwcm9wZXJ0eSBhZnRlciBFcm5lIGFuZCB2b3RlcnMgY2FsbGVkIHRoZSBwb2xpY2Ug Y29uY2VybmluZyB2b3RlciBpbnRpbWlkYXRpb24uIEVybmUgYXJyaXZlZCBhdCA2IGEubS4gVHVl c2RheSBhdCBIZWxlbiBBcm5vbGQgQ29tbXVuaXR5IExlYXJuaW5nIENlbnRlciwgYW4gQWtyb24g ZWxlbWVudGFyeSBzY2hvb2wgd2hlcmUsIGxpa2Ugb3RoZXJzIGluIHRoZSBkaXN0cmljdCwgY2xh c3NlcyBoYXZlIGJlZW4gY2FuY2VsZWQgZm9yIHRoZSBkYXkgdG8gaG9zdCBhIHBvbGxpbmcgbG9j YXRpb24uPC9wPjxwPkVybmUgc3Rha2VkIGEgbGFyZ2UgeWFyZCBzaWduIHdpdGggdGhlIFJlcHVi bGljYW4gUGFydHkgZW1ibGVtIGFuZCBwYXNzZWQgb3V0IEdPUCBiYWxsb3QgY2FyZHMuIEhlIGNh bGxlZCBwb2xpY2UgdHdpY2UgYWZ0ZXIgbWVtYmVycyBjb25jZXJuZWQgY2l0aXplbnMsIHNvbWUg YXJyaXZpbmcgc3BlY2lmaWNhbGx5IHRvIG1vbml0b3IgRXJuZSwgc3Rvb2QgaW4gZnJvbnQgb2Yg aGlzIHNpZ24gYW5kIHRvb2sgaGlzIGZseWVycyBiYWNrIGZyb20gdm90ZXJzLjwvcD48cD5PbiBh IHRoaXJkIHZpc2l0LCBwb2xpY2UgZGV0ZXJtaW5lZCBFcm5lIHRvIGJlIHRoZSBwcm9ibGVtIGFu ZCBhc2tlZCBoaW0gdG8gcGFzcyBvdXQgaGlzIGxpdGVyYXR1cmUgb24gdGhlIHNpZGV3YWxrIG91 dHNpZGUgdGhlIHNjaG9vbCBwYXJraW5nIGxvdC4gTm8gb25lIGVsc2Ugd2FzIGFza2VkIHRvIGxl YXZlLiBSZWFkIHRoZSBmdWxsIHN0b3J5IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vbmV3 cy9wb2xpdGljcy9sb2NhbC90cnVtcC1zdXBwb3J0ZXItY2xhaW1zLWhlLXdhcy1pbnRpbWlkYXRl ZC1hdC1wb2xsaW5nLWxvY2F0aW9uLWJlZm9yZS1ha3Jvbi1wb2xpY2UtYXNrZWQtaGltLXRvLWxl YXZlLTEuNzI1NjYxIj5oZXJlPC9hPi48L3A+PHA+PHN0cm9uZz45OjE1IGEubS48L3N0cm9uZz48 L3A+PHA+QXQgV29vZHJpZGdlIFByaW1hcnkgU2Nob29sIGluIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLCB0aGVy ZSB3ZXJlIG5vIGxpbmVzLiBQb2xsIHdvcmtlcnMgc2FpZCB0aGVyZSB3ZXJlIGxpbmVzIGVhcmxp ZXIgaW4gdGhlIG1vcm5pbmcgYXQgdGhlIHBvbGxpbmcgcGxhY2UsIHdoaWNoIG9ubHkgaG9sZHMg b25lIHByZWNpbmN0LjwvcD48cD5BZnRlciB2b3RpbmcsIGFuIDgyLXllYXItb2xkIHdvbWFuIHNh aWQgc2hlIHdhcyBwbGVhc2VkIHRoYXQgc2hlIHdhcyB0aGUgMTIxc3Qgdm90ZXIgb2YgdGhlIG1v cm5pbmcsIGFkZGluZyB0aGF0IGl0IHdhcyBhIGhpZ2hlciBjb3VudCB0aGFuIHByZXZpb3VzIHll YXJzLiBIb3dldmVyLCBzaGUgd2FzIHN1cnByaXNlZCB0aGVyZSB3ZXJlIG5vIGxpbmVzIHRvIHZv dGUgaW4gc3VjaCBhIGhvdGx5IGNvbnRlc3RlZCBlbGVjdGlvbi4gPC9wPjxwPldoZW4gYXNrZWQg d2hldGhlciBoZWF2eSBlYXJseSB2b3RpbmcgY291bGQgaGF2ZSBtYWRlIGEgZGlmZmVyZW5jZSwg c2hlIHNhaWQgeWVzIGFuZCBsYW1lbnRlZCB0aGF0IHNoZSB0aGlua3MgcGVvcGxlIHNob3VsZCB3 YWl0IHVudGlsIEVsZWN0aW9uIERheS4gJiM4MjIwO0kgbGlrZSB0byB2b3RlIG9uIHRoZSBkYXkg b2YuIFlvdSBoYXZlIHRvIG1ha2UgdGhlIGNvbW1pdG1lbnQuIEkgZmVlbCBpdCBtaWdodCBiZSBt b3JlIGhvbmVzdCwmIzgyMjE7IHNhaWQgdGhlIHdvbWFuLCB3aG8gdm90ZWQgZm9yIFRydW1wLiAm IzgyMjA7Vm90aW5nIGlzIHRydWx5IGEgcHJpdmlsZWdlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHdvbWFu IGFsc28gd29ycmllZCB0aGF0IHBlb3BsZSB3aG8gdm90ZWQgZWFybHkgZGlkIHNvICYjODIyMDti ZWZvcmUgaXQgd2FzIHNldHRsZWQsIGVzcGVjaWFsbHkgaW4gdGhpcyBlbGVjdGlvbi4mIzgyMjE7 PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHZvdGVkIGZvciBUcnVtcCBhbmQgSSYjODIxNzttIHByb3VkIG9mIGl0 LiBJJiM4MjE3O3ZlIGxpdmVkIGEgbG9uZyBsaWZlIGFuZCBJIGRvbiYjODIxNzt0IGxpa2Ugd2hh dCYjODIxNztzIGdvaW5nIG9uIGluIG91ciBjb3VudHJ5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+PHN0cm9uZz45 OjE1IGEubS48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+QmVhY29uIEpvdXJuYWwgY29sdW1uaXN0IEJvYiBEeWVy IHJlcG9ydGVkIHRoaW5ncyB3ZXJlIHJ1bm5pbmcgc21vb3RobHkgYXQgQ29wbGV5IEhpZ2ggU2No b29sICYjODIxMjsgZXZlbiBhZnRlciBoZSBhcnJpdmVkLiBWZXJ5IGxpdHRsZSB3YWl0aW5nLiBJ biBwcmVjaW5jdCBHLCAxNzggYmFsbG90cyBoYWQgYmVlbiBjYXN0IGJ5IDk6MjAuPC9wPjxwPlRo aW5ncyByZXBvcnRlZGx5IHdlcmUgbm90IHJ1bm5pbmcgc28gc21vb3RobHkgZWFybGllciBpbiB0 aGUgZGF5LiBPbmUgQ29wbGV5IHJlc2lkZW50IHJlcG9ydGVkIGEgbWFzc2l2ZSB0cmFmZmljIGph bSBlYXN0Ym91bmQgZnJvbSB0aGUgcm91bmRhYm91dCBhdCBSaWRnZXdvb2QgYW5kIEhhbWV0b3du IHJvYWRzIGFsbCB0aGUgd2F5IHRvIHRoZSBoaWdoIHNjaG9vbCwgYSBkaXN0YW5jZSBvZiBhYm91 dCBhIG1pbGUuIEhlIHRoZW9yaXplZCB0aGF0IGEgcGF2aW5nIHByb2plY3Qgb24gc3RhdGUgUm91 dGUgMTggaW5kdWNlZCAgZHJpdmVycyB0byBjdXQgb3ZlciB0byBSaWRnZXdvb2QgUm9hZC48L3A+ PHA+PHN0cm9uZz45IGEubS48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Vm90aW5nIHdhcyBicmlzaywgYnV0IHRo ZSB3YWl0IHdhcyBvbmx5IGFib3V0IDEwIG1pbnV0ZXMgYXQgUHJlc2VudGF0aW9uIG9mIE91ciBM b3JkIENodXJjaCBSb21hbmlhbiBPcnRob2RveCBDaHVyY2ggaW4gQ29wbGV5LjwvcD48cD5CZWFj b24gSm91cm5hbCByZXBvcnRlciBTdGVwaGFuaWUgV2Fyc21pdGggc2FpZCB0aGUgY2h1cmNoIHBh cmtpbmcgbG90IHdhcyBtdWNoIG1vcmUgcGFja2VkIHRoYW4gb3RoZXIgcmVjZW50IGVsZWN0aW9u cy4gU3VycHJpc2luZ2x5LCBzaGUgc2FpZCwgbm8geWFyZCBzaWducyBsaW5lZCB0aGUgZHJpdmV3 YXkgaW4gZnJvbnQgb2YgdGhlIGNodXJjaCAmIzgyMTI7IGFzIHRoZXkgaGF2ZSBpbiBvdGhlciBl bGVjdGlvbnMuPC9wPjxwPlZvdGVycyBjb3VsZCBzdG9wIGF0IGEgdGFibGUganVzdCBpbnNpZGUg dGhlIGNodXJjaCBpZiB0aGV5IG5lZWRlZCB0byBkb3VibGUgY2hlY2sgdGhlaXIgcHJlY2luY3Qu IE9uZSBtYW4gZ290IGlycml0YXRlZCBhZnRlciB0aGVzZSBwb2xsIHdvcmtlcnMgdG9sZCBoaW0g aGUgd2FzIGluIFByZWNpbmN0IEogYW5kIGhlIHN0b29kIGluIGxpbmUgZm9yIHRoaXMgcHJlY2lu Y3Qgb25seSB0byBiZSB0b2xkIHRoaXMgd2FzbiYjODIxNzt0IGhpcyBwcmVjaW5jdC4gQSBwb2xs IHdvcmtlciBzdWdnZXN0ZWQgaGUgcmV0dXJuIHRvIHRoZSBmcm9udCB0YWJsZSBiZWZvcmUgaG9w cGluZyBpbiBhbm90aGVyIG9mIHRoZSB0aHJlZSBwcmVjaW5jdCBsaW5lcy48L3A+PHA+VGhlIGxp bmUgZm9yIGVhY2ggcHJlY2luY3Qgd2FzIGFib3V0IGZpdmUgcGVvcGxlIGRlZXAsIHdpdGggZXZl cnkgdm90aW5nIHN0YXRpb24gZmlsbGVkLiBUaGlzIG1vdmVkIHN3aWZ0bHksIHRob3VnaCwgYW5k IHZvdGluZyBzdGF0aW9ucyBvcGVuZWQgYnkgdGhlIHRpbWUgZWFjaCB2b3RlciB3YXMgcHJvY2Vz c2VkLiBWb3RlcnMgZGlkbiYjODIxNzt0IHNlZW0gdG8gYmUgdGFraW5nIHZlcnkgbG9uZyB0byB2 b3RlLCB3aXRoIG5vIGxvbmcsIHdvcmR5IGlzc3VlcyBvbiB0aGUgYmFsbG90IHRoaXMgdGltZS4g UGVyaGFwcyB0aGV5IGFsc28gaGFkIG1hZGUgdXAgdGhlaXIgbWluZHMgYmVmb3JlIGdvaW5nIHRv IHRoZSBwb2xscy48L3A+PHA+PHN0cm9uZz44OjA1IGEubS48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+QSB2b3Rl ciBpbiBXZXN0IEFrcm9uIHR3ZWV0ZWQgdGhhdCB0aGVyZSB3YXMgbm8gd2FpdCB3aGVuIGhlIHdl bnQgdG8gdm90ZSBpbiBQcmVjaW5jdCA4LU8uIEhvd2V2ZXIsIGhlIG5vdGVkIHRoZSBsaW5lIHdh cyBtdWNoIGxvbmdlciBmb3IgUHJlY2luY3QgOC1JLiBIaXMgYmFsbG90IHdhcyB0aGUgcHJlY2lu Y3QmIzgyMTc7cyAxMDB0aCBjYXN0IGluIHRoZSBmaXJzdCA5MCBtaW51dGVzIG9mIHZvdGluZy48 L3A+PHA+SGUgYWxzbyBub3RlZCBhbiBlbGVjdGlvbiBmaXJzdCBvdmVyaGVhcmQgb3V0c2lkZSBv ZiBhbiBBa3JvbiBwb2xsaW5nIHN0YXRpb246ICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gd2FpdGluZyBmb3Ig bXkgVWJlci4mIzgyMjE7IEFuZCBhIHlvdW5nIG1hbiBicm9hZGNhc3RpbmcgYSBGYWNlYm9vayBM aXZlIHZpZGVvIG91dHNpZGUgdGhlIHBvbGxpbmcgcGxhY2UgYXQgRmlyc3QgQmFwdGlzdCBDaHVy Y2ggb24gU2hhdHRvIEF2ZW51ZS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz43OjQwIGEubS48L3N0cm9uZz48L3A+ PHA+U2V2ZXJhbCBwZW9wbGUgd2hvIHZvdGVkIGVhcmx5IHJlcG9ydGVkIHRoYXQgdGhlcmUgd2Vy ZSBub3QgbG9uZyB3YWl0cyBhdCB0aGVpciBwb2xsaW5nIHNpdGVzIGFuZCB0aGV5IHdhaXRlZCBs ZXNzIHRoYW4gMjAgbWludXRlcyB0byBjYXN0IHRoZWlyIGJhbGxvdHMuPC9wPjxwPkEgdm90ZXIg d2hvIHZvdGVkIGF0IFdvb2RsYXduIFZpbGxhZ2UgaW4gSGlsbHMgYW5kIERhbGVzIGluIFN0YXJr IENvdW50eSByZXBvcnRlZCB0aGF0IHR3byBvZiB0aGUgZm91ciB2b3RpbmcgbWFjaGluZXMgdGhl cmUgYnJva2UgZG93biBhbmQgYSByZXBhaXJtYW4gaGFkIHRvIGJlIGNhbGxlZCBpbi48L3A+PHA+ PHN0cm9uZz43OjQwIGEubS48L3N0cm9uZz48L3A+PHA+UG9sbCB3b3JrZXJzIHRyaWVkIHRvIGtl ZXAgZm9vdCB0cmFmZmljIG1vdmluZyBzdGVhZGlseSBhdCBUcmluaXR5IFVuaXRlZCBDaHVyY2gg b2YgQ2hyaXN0IGluIEFrcm9uJiM4MjE3O3MgTm9ydGggSGlsbCBuZWlnaGJvcmhvb2QuIFdvcmtl cnMgY2hlY2tlZCBsaXN0cyBhcyB2b3RlcnMgYXJyaXZlZCBhbmQgZGlyZWN0ZWQgdGhlbSB0byB0 aGUgY29ycmVjdCBwcmVjaW5jdCByYXRoZXIgdGhhbiBsZXQgYSBodWdlIGh1ZGRsZSBidWlsZCB1 cCBhcm91bmQgYSBidWxsZXRpbiBib2FyZC4gV29ya2VycyBzYWlkIHZvdGluZyBoYWQgYmVlbiBz dGVhZHkgYWxsIG1vcm5pbmcgc28gZmFyLjwvcD48cD48c3Ryb25nPjc6MjUgYS5tLjwvc3Ryb25n PjwvcD48cD5TaG9ydCBsaW5lIGJ1dCBzdGlsbCBhIGxvbmdlciB3YWl0IHRoYW4gbm9ybWFsIGF0 IGEgcG9sbGluZyBzdGF0aW9uIGluIFNoYXJvbiBUb3duc2hpcC48L3A+PHA+Tm90ZTogVGhlIGZv bGxvd2luZyByZXBvcnRlcnMgY29udHJpYnV0ZWQgdG8gdGhpcyByZXBvcnQuIEJldHR5IExpbi1G aXNoZXIsIEFtYW5kYSBHYXJyZXR0LCBEb3VnIExpdmluZ3N0b24sIFJpY2sgQXJtb24sIFN0ZXBo YW5pZSBXYXJzbWl0aCwgTWFybGEgUmlkZW5vdXIsIEthdGllIEJ5YXJkLCBCb2IgRHllcjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.