Beacon Journal staff report
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Election Day 2016: What’s happening at the polls? Akron-area voters share their experiences November 09,2016 12:03 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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