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Attorneys, citizens will not be constrained by office’s hours

Electronic filing for Summit County criminal cases starts Monday; e-filing won’t be mandatory right away

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: September 16, 2016 - 07:56 PM
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Office manager Tina Swearingen (left) and administrative assistant Kristen Sparks process criminal court documents at the Summit County Clerk of Courts office on Friday in Akron. Attorneys will be able to file motions and other documents online beginning Monday in the clerk's office's ongoing effort to make all filing electronic. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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