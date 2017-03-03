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North Hill

Exchange House opens as a cultural hub for immigrants and North Hill community members alike

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: March 3, 2017 - 07:31 PM
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Better Block Project Manager Scott Read at The Exchange House, a gathering place for immigrants and North Hill international hostel, which is now open in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


 

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