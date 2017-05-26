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Exhibit at McKinley Museum points out everything can be an historical artifact — even this article

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 26, 2017 - 04:31 PM
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A flip phone and a portable phone with a 10 lbs. battery, predecessors to today's smart phones, are one display in the McKinley Presidential Library & Museum exhibit, "Mom, What's That?." The exhibit features modern historical artifacts such as the pay phone, film cameras and typewriters. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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