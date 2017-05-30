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Fire

Explosion, fire rock the Winery at Wolf Creek in Copley Township

Beacon Journal staff report

Published: May 30, 2017 - 08:41 AM | Updated: May 31, 2017 - 08:50 AM
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Several area fire departments at the scene of an early morning fire caused by an explosion in the distillery that damaged the Winery at Wolf Creek Monday, May 30, 2017 in Copley, Ohio. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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