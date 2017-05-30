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Explosion, fire rocks The Winery at Wolf Creek in Copley Township

Beacon Journal staff report

Published: May 30, 2017 - 08:41 AM | Updated: May 30, 2017 - 09:56 AM
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Fire at Wolf Creek Winery. (Courtesy of News 5 Cleveland)


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