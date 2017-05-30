Explosion, fire rocks The Winery at Wolf Creek in Copley Township

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09QTEVZIFRXUC46IFRvd25zaGlwIGZpcmVmaWdodGVycyBhbmQgcG9saWNlIHJlc3BvbmRl
ZCB0byBhIGJ1aWxkaW5nIGV4cGxvc2lvbiBhbmQgZmlyZSBhdCA3OjEyIGEubS4gVHVlc2RheSBh
dCBUaGUgV2luZXJ5IGF0IFdvbGYgQ3JlZWssIDI2MzcgUy4gQ2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBS
b2FkLjwvcD48cD5UaGUgZmlyZSB3YXMgY29udGFpbmVkIHRvIHRoZSBkaXN0aWxsZXJ5IHBvcnRp
b24gb2YgdGhlIHByb3BlcnR5LjwvcD48cD5ObyBvbmUgd2FzIGluanVyZWQsIGluY2x1ZGluZyB0
aGUgb3duZXIgd2hvIHdhcyBhdCB0aGUgc2NlbmUgd2hlbiB0aGUgZXhwbG9zaW9uIGhhcHBlbmVk
LjwvcD48cD5BIGRhbWFnZSBlc3RpbWF0ZSBpc24mIzgyMTc7dCB5ZXQgYXZhaWxhYmxlIGFuZCB0
aGUgY2F1c2Ugb2YgdGhlIGV4cGxvc2lvbiBpcyB1bmRlciBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLjwvcD48cD5O
aW5lIGZpcmUgZGVwYXJ0bWVudHMgcmVzcG9uZGVkOiBDb3BsZXksIEJhdGgsIEZhaXJsYXduLCBO
b3J0b24sIFNoYXJvbiwgV2Fkc3dvcnRoLCBHcmFuZ2VyLCBSaWNoZmllbGQsIENoaXBwZXdhIGFu
ZCBWYWxsZXkuPC9wPjxwPkNsZXZlbGFuZCBNYXNzaWxsb24gUm9hZCB3YXMgY2xvc2VkIHdoaWxl
IGZpcmVmaWdodGVycyB3ZXJlIG9uIHRoZSBzY2VuZS48L3A+PHA+VGhlIHdpbmVyeSByZXBvcnRl
ZCBvbiBpdHMgRmFjZWJvb2sgcGFnZSB0aGF0IGl0IHdvdWxkIGJlIGNsb3NlZCBUdWVzZGF5Ljwv
cD48cD4mIzgyMjA7RXZlcnlvbmUgYXQgdGhlIHdpbmVyeSwgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBhbmltYWxz
LCBpcyBzYWZlIGFuZCBzb3VuZCEmIzgyMjE7IHRoZSB3aW5lcnkgc2FpZCBpbiB0aGUgcG9zdC4g
JiM4MjIwO1RoZXJlIGhhcyBiZWVuIGEgZmlyZS4gV2Ugd2lsbCBjbG9zZWQgdG9kYXkuIFdlIHdp
bGwga2VlcCB5b3UgcG9zdGVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.