Explosion, fire rocks The Winery at Wolf Creek in Copley Township

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09QTEVZIFRXUC46IFRvd25zaGlwIGZpcmVmaWdodGVycyBhbmQgcG9saWNlIHJlc3BvbmRl
ZCB0byBhbiBleHBsb3Npb24gYW5kIGZpcmUgYXQgNzoxMiBhLm0uIFR1ZXNkYXkgYXQgVGhlIFdp
bmVyeSBhdCBXb2xmIENyZWVrLjwvcD48cD5UaGUgZmlyZSB3YXMgY29udGFpbmVkIHRvIHRoZSBk
aXN0aWxsZXJ5IHBvcnRpb24gb2YgdGhlIHByb3BlcnR5IGF0IDI2MzcgUy4gQ2xldmVsYW5kLU1h
c3NpbGxvbiBSb2FkLjwvcD48cD5ObyBvbmUgd2FzIGluanVyZWQsIGluY2x1ZGluZyB0aGUgb3du
ZXIgd2hvIHdhcyBhdCB0aGUgc2NlbmUgd2hlbiB0aGUgZXhwbG9zaW9uIGhhcHBlbmVkLCBGaXJl
IENoaWVmIE1pY2hhZWwgQmVuc29uIHNhaWQgaW4gYSBuZXdzIHJlbGVhc2UuPC9wPjxwPkEgZGFt
YWdlIGVzdGltYXRlIGlzbiYjODIxNzt0IHlldCBhdmFpbGFibGUgYW5kIHRoZSBjYXVzZSBvZiB0
aGUgZXhwbG9zaW9uIGlzIHVuZGVyIGludmVzdGlnYXRpb24uIFRoZSBzdGF0ZSBmaXJlIG1hcnNo
YWwmIzgyMTc7cyBvZmZpY2UgYWxzbyBoYXMgYmVlbiBjYWxsZWQgaW4gdG8gaGVscCAmIzgyMTI7
IGEgcm91dGluZSByZXF1ZXN0IHdoZW4gaW52ZXN0aWdhdGluZyBhIGZpcmUgb2YgdGhpcyBzaWdu
aWZpY2FuY2UsIEJlbnNvbiBzYWlkLjwvcD48cD5Db3BsZXksIEJhdGgsIEZhaXJsYXduLCBOb3J0
b24sIFNoYXJvbiwgV2Fkc3dvcnRoLCBHcmFuZ2VyLCBSaWNoZmllbGQsIENoaXBwZXdhIGFuZCBW
YWxsZXkgZmlyZSBkZXBhcnRtZW50cyByZXNwb25kZWQgdG8gdGhlIGV4cGxvc2lvbiBhbmQgZmly
ZS48L3A+PHA+Q2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkIHdhcyBjbG9zZWQgd2hpbGUgZmlyZWZp
Z2h0ZXJzIHdlcmUgb24gdGhlIHNjZW5lLjwvcD48cD5UaGUgcG9wdWxhciB3aW5lcnksIHdoaWNo
IG92ZXJsb29rcyBXb2xmIENyZWVrLCByZXBvcnRlZCBvbiBpdHMgRmFjZWJvb2sgcGFnZSB0aGF0
IGl0IHdvdWxkIGJlIGNsb3NlZCBUdWVzZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7RXZlcnlvbmUgYXQgdGhl
IHdpbmVyeSwgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBhbmltYWxzLCBpcyBzYWZlIGFuZCBzb3VuZCEmIzgyMjE7
IHRoZSB3aW5lcnkgc2FpZCBpbiB0aGUgcG9zdC4gJiM4MjIwO1RoZXJlIGhhcyBiZWVuIGEgZmly
ZS4gV2Ugd2lsbCBiZSBjbG9zZWQgdG9kYXkuIFdlIHdpbGwga2VlcCB5b3UgcG9zdGVkLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+TmVhcmx5IDE0MCBwZW9wbGUgaGFkIGNvbW1lbnRlZCBvbiB0aGUgcG9zdCBieSBU
dWVzZGF5IGFmdGVybm9vbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoYW5rIGdvb2RuZXNzIGV2ZXJ5b25lIGlz
IHNhZmUsJiM4MjIxOyBvbmUgcGVyc29uIGNvbW1lbnRlZC4gJiM4MjIwO1ByYXllcnMgZm9yIGEg
ZmFzdCByZWNvdmVyeS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGFuayB5b3UgZm9yIHRoZSB1cGRh
dGUgdGhhdCBldmVyeW9uZSBpcyBzYWZlLCYjODIyMTsgYW5vdGhlciBwZXJzb24gd3JvdGUuICYj
ODIyMDtLZWVwIHVzIHBvc3RlZC4gV2Ugd2lsbCBiZSB0aGVyZSB0byBzdXBwb3J0IHlvdSB3aGVu
IHlvdSBvcGVuIGFnYWluISEmIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBvd25lcnMsIEFuZHkgYW5kIERlYW5u
YSBUcm91dG1hbiwgY291bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgcmVhY2hlZCBmb3IgY29tbWVudC4gVGhleSBv
cGVyYXRlIHRoZSBXb2xmIENyZWVrIHdpbmVyeSBhbmQgVHJvdXRtYW4gVmluZXlhcmRzIHNvdXRo
IG9mIFdvb3N0ZXIgaW4gV2F5bmUgQ291bnR5LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.