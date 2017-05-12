Fairlawn approves project to bring CoreLife Eatery and City Barbecue to community

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RkFJUkxBV046IFRoZSBjaXR5IFBsYW5uaW5nIENvbW1pc3Npb24gaGFzIGFwcHJvdmVkIGEg
cHJvcG9zYWwgdG8gdGVhciBkb3duIHRoZSBhZ2luZyBXeWFudCBCdWlsZGluZ3MgYWxvbmcgV2Vz
dCBNYXJrZXQgU3RyZWV0IHRvIG1ha2Ugcm9vbSBmb3IgYSBuZXcgY29tcGxleCBmZWF0dXJpbmcg
dHdvIHJlc3RhdXJhbnRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIGEgYmlnIHBsdXMgZm9y
IHRoYXQgYXJlYSwmIzgyMjE7IE1heW9yIEJpbGwgUm90aCBzYWlkIEZyaWRheS4gJiM4MjIwO1Ro
b3NlIGJ1aWxkaW5ncyBoYXZlIG91dGxpdmVkIHRoZWlyIHVzZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBw
cm9qZWN0LCB3aGljaCBoYXMgYmVlbiBlc3RpbWF0ZWQgYXQgJDEgbWlsbGlvbiwgd2lsbCBnZXQg
dW5kZXIgd2F5IGluIG1pZC0gb3IgbGF0ZSBKdW5lLCBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5Db3JlTGlmZSBF
YXRlcnkgYW5kIENpdHkgQmFyYmVjdWUgcHJldmlvdXNseSBoYXZlIGJlZW4gaWRlbnRpZmllZCBh
cyB0aGUgZnV0dXJlIHJlc3RhdXJhbnQgdGVuYW50cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHRoaW5rIEFr
cm9uIGlzIGEgZ3JlYXQgcGxhY2UgZm9yIHVzIHRvIGJlLCYjODIyMTsgQ2l0eSBCYXJiZWN1ZSBW
aWNlIFByZXNpZGVudCBvZiBNYXJrZXRpbmcgQnJpYW4gSGlwc2hlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2Um
IzgyMTc7cmUgc3VwZXIgZXhjaXRlZC4gT3ZlciB0aGUgeWVhcnMsIHBlb3BsZSBjb21lIGRvd24g
aGVyZSB0byBDb2x1bWJ1cyBhbmQgaGF2ZSB0aGUgZm9vZCBhbmQgdGhleSBzYXksICYjODIxNjtX
aHkgYXJlbiYjODIxNzt0IHlvdSB1cCBoZXJlIHlldD8mIzgyMTc7JiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUg
cmVzdGF1cmFudCB3aWxsIGJlIHRoZSBDb2x1bWJ1cy1iYXNlZCBjaGFpbiYjODIxNztzIGZpcnN0
IGxvY2F0aW9uIGluIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvLCBidXQgbm90IGl0cyBsYXN0LjwvcD48cD4mIzgy
MjA7V2UgYXJlIGxvb2tpbmcgYXQgc2V2ZXJhbCBsb2NhdGlvbnMgaW4gTm9ydGhlYXN0IE9oaW8u
IFN0YXkgdHVuZWQsJiM4MjIxOyBIaXBzaGVyIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGVyZSB3aWxsIGJlIHNv
bWUgbW9yZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNpdHkgQmFyYmVjdWUgaGFzIG1vcmUgdGhhbiAzMCByZXN0
YXVyYW50cywgYnV0IEhpcHNoZXIgc2FpZCBpdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gYmUgc2Vl
biBhcyBhIGJpZyBjaGFpbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHJlYWxseSBwcmlkZSBvdXJzZWx2ZXMg
b24gYmVjb21pbmcgYSBwYXJ0IG9mIHRoZSBjb21tdW5pdHksJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48
cD5NZWFud2hpbGUsIENvcmVMaWZlIG9mZmVycyBzYWxhZCwgZ3JhaW4gYW5kIGJyb3RoIGJvd2xz
IGFuZCBhZHZlcnRpc2VzIGl0c2VsZiBhcyBhIGhlYWx0aHkgcmVzdGF1cmFudCBmb3IgYWN0aXZl
IGxpZmVzdHlsZXMuPC9wPjxwPkRldmVsb3BtZW50IE1hbmFnZW1lbnQgR3JvdXAgb2YgTmFzaHZp
bGxlLCBUZW5uLiwgaGFkIGJlZW4gc2Vla2luZyBhcHByb3ZhbCBmcm9tIEZhaXJsYXduIHRvIHJh
emUgdGhlIGJ1aWxkaW5ncyBhdCAyODU4IGFuZCAyODcyIFcuIE1hcmtldCBTdC48L3A+PHA+VGhl
IHByb2plY3QgaW52b2x2ZXMgY29uc3RydWN0aW5nIGEgOSwyODAtc3F1YXJlLWZvb3QgYnVpbGRp
bmcgdGhhdCB3aWxsIGhvdXNlIHRoZSByZXN0YXVyYW50cyBhdCB0aGUgb3Bwb3NpdGUgZW5kcyBh
bmQgYW4gdW5pZGVudGlmaWVkIHJldGFpbGVyIGluIHRoZSBtaWRkbGUuPC9wPjxwPlRoZSBQbGFu
bmluZyBDb21taXNzaW9uIHNpZ25lZCBvZmYgb24gdGhlIHByb2plY3QgVGh1cnNkYXkuPC9wPjxw
PlJpY2sgQXJtb24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1h
aWx0bzpyYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vYXJtb25yaWNrQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDthcm1vbnJpY2tB
QkombmJzcDs8L2E+LjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.