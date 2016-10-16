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Fairlawn, Munroe Falls, Macedonia among cities with local issues on the Nov. 8 ballot

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: October 16, 2016 - 09:54 PM | Updated: October 17, 2016 - 09:01 AM
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Petitioners have placed five questions on the General Election ballot Saturday in Fairlawn. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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