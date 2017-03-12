Fairlawn wants to raise profile of its community foundation

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RkFJUkxBV046IFRoZSBGYWlybGF3biBDb21tdW5pdHkgRm91bmRhdGlvbiBoYXMgYmlnIHBy
b2plY3RzIGl0IHdhbnRzIHRvIHRhY2tsZS48L3A+PHA+V2hhdCBpdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IGhh
dmUgaXMgYSBiaWcgZW5vdWdoIGJhbmsgYWNjb3VudC48L3A+PHA+TWF5b3IgQmlsbCBSb3RoIGlz
IGNoYWxsZW5naW5nIHRoZSBub25wcm9maXQsIHdoaWNoIGhlIGhlbHBlZCBzdGFydCwgdG8gcmFp
c2UgaXRzIHB1YmxpYyBwcm9maWxlIGluIHRoZSBjaXR5IHNvIGl0IGNhbiBleHBhbmQgaXRzIHBo
aWxhbnRocm9waWMgcmVhY2guPC9wPjxwPiYjODIyMDtGYWlybGF3biBpcyBhIGdyZWF0IHBsYWNl
IHRvIGxpdmUsIGFuZCB3ZSBzZWUgdGhlIGZvdW5kYXRpb24gYXMgZW5oYW5jaW5nIHRoZSBxdWFs
aXR5IG9mIGxpZmUsJiM4MjIxOyBSb3RoIHNhaWQuIDwvcD48cD5UaGUgZ3JvdXAgd2FzIGZvdW5k
ZWQgaW4gMjAxMCBhdCB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBHcmVhdCBSZWNlc3Npb24gdG8gcGF5IGZvciB0
aGUgYW5udWFsIEZvdXJ0aCBvZiBKdWx5IGZpcmV3b3JrcyBkaXNwbGF5IGFuZCBwYXJhZGUsIGFu
ZCBzaGlmdCB0aGF0IGZpbmFuY2lhbCBidXJkZW4gb2ZmIGNpdHkgdGF4cGF5ZXJzLiA8L3A+PHA+
V2hpbGUgaXQgaGFzIGV4cGFuZGVkIG92ZXIgdGhlIHllYXJzIHRvIGZ1bmQgc29tZSBvdGhlciBy
ZXF1ZXN0cywgdGhlIGdyb3VwIG5ldmVyIGhhZCB0aGUgbW9uZXkgYXZhaWxhYmxlIHRvIG1ha2Ug
dGhlIGltcGFjdCB0aGF0IGl0IHdhbnRzLCBhbmQgaXQgaXMgdGlyZWQgb2YgdGhlIHJ1dCBvZiBj
b25zdGFudCBmdW5kcmFpc2luZyBqdXN0IHRvIGdldCBieS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3
O2QgbGlrZSB0byBwdXQgaW4gYSBiZXR0ZXIgZmluYW5jaWFsIGJhc2UgdG8gd29yayBvZmYgb2Yg
c28gd2UmIzgyMTc7cmUgbm90IGV2ZXJ5IHllYXIgdHJ5aW5nIHRvIGdldCB0aGUgbW9uZXkgdG8g
ZnVuZCBvdXIgYW5udWFsIGV2ZW50LCYjODIyMTsgZm91bmRhdGlvbiBQcmVzaWRlbnQgR2FyeSBI
aW1tZWwgc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MganVzdCBub3Qgc3VzdGFpbmFibGUuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5TbWFsbCBhc3NldHM8L3A+PHA+VGhlIGZvdW5kYXRpb24sIG92ZXJzZWVuIGJ5IGFu
IGFsbC12b2x1bnRlZXIgYm9hcmQsIHNwZW50ICQzMCwyMDAgaW4gaXRzIDIwMTUgZmlzY2FsIHll
YXIgJiM4MjEyOyBidXQgdG9vayBpbiBvbmx5ICQyMCwwMTQgaW4gZG9uYXRpb25zLCBhY2NvcmRp
bmcgdG8gcGFwZXJ3b3JrIGZpbGVkIHdpdGggdGhlIElSUy4gSXQmIzgyMTc7cyBhbHNvIHNlZW4g
YW5udWFsIGRvbmF0aW9ucyBkaXAgYWxtb3N0IGV2ZXJ5IHllYXIgc2luY2UgdGhlIGhpZ2ggb2Yg
JDU1LDA2MyBpbiAyMDExLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Ugd291bGQgbGlrZSB0byBncm93IHRoZSBm
b3VuZGF0aW9uIGZvciB0aGUgZ29vZCBvZiB0aGUgY29tbXVuaXR5LCYjODIyMTsgSGltbWVsIHNh
aWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBtYWtpbmcgdGhlIGNvbW11bml0eSBiZXR0ZXIgZm9yIGV2
ZXJ5b25lLiBCdXNpbmVzc2VzLiBJbmRpdmlkdWFscy4gRmFtaWxpZXMuIFNlbGZpc2hseSwgaXQm
IzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBpbXByb3ZlIHRoZSB2YWx1ZSBvZiBwcm9wZXJ0eSBpbiB0aGUgY29t
bXVuaXR5IGJlY2F1c2UgdGhpcyBpcyB3aGF0IG1ha2VzIGNvbW11bml0aWVzIGF0dHJhY3RpdmUu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5IZSBub3RlZCB0aGF0IHRoZSBncm91cCB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGJlY29t
ZSBtb3JlIGFjdGl2ZSBpbiBzdXBwb3J0aW5nIHByb2plY3RzIGxpa2Ugd2Fsa2luZyBwYXRocywg
YmlrZSB0cmFpbHMgYW5kIG90aGVyIHJlY3JlYXRpb25hbCBvcHBvcnR1bml0aWVzIGluIHRoZSBj
aXR5LiBPZiBjb3Vyc2UsIHRoYXQgY2FuJiM4MjE3O3QgYmUgZG9uZSB3aXRob3V0IG1vcmUgaW5j
b21lLjwvcD48cD5UaGUgZm91bmRhdGlvbiBob3BlcyB0aGF0IGVpdGhlciBsb2NhbCBidXNpbmVz
c2VzIG9yIHJlc2lkZW50cyBzdGVwIHVwIHRvIG1ha2Ugc2l6YWJsZSBkb25hdGlvbnMuPC9wPjxw
PlRoZSBOZXcgWW9yayBDaXR5LWJhc2VkIEZvdW5kYXRpb24gQ2VudGVyIGVzdGltYXRlcyB0aGVy
ZSB3ZXJlIDY3IGNvbW11bml0eSBmb3VuZGF0aW9ucyBpbiBPaGlvIGluIDIwMTQsIHdpdGggYXNz
ZXRzIG9mICQ3IGJpbGxpb24gYW5kIHRvdGFsIGdpdmluZyBzdXJwYXNzaW5nICQ0MzcgbWlsbGlv
bi4gPC9wPjxwPlNvbWUgYXJlIGVub3Jtb3VzLCBzdWNoIGFzIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgRm91bmRh
dGlvbiB3aXRoIGFzc2V0cyBvZiAkMS44IGJpbGxpb24uIE90aGVycyBhcmUgc21hbGwgbGlrZSBG
YWlybGF3biYjODIxNztzLiA8L3A+PHA+VGhlIEFrcm9uIENvbW11bml0eSBGb3VuZGF0aW9uIGFu
ZCBCYXJiZXJ0b24gQ29tbXVuaXR5IEZvdW5kYXRpb24gaGFkIGFzc2V0cyBvZiAkMTgyIG1pbGxp
b24gYW5kICQ3NSYjODE5NDttaWxsaW9uLCByZXNwZWN0aXZlbHksIGFjY29yZGluZyB0byBub25w
cm9maXQgZ3JvdXAgR3VpZGVTdGFyLjwvcD48cD5IdWRzb24gbW9kZWw8L3A+PHA+RmFpcmxhd24g
bGVhZGVycyBhcmUgbG9va2luZyBhdCB0aGUgSHVkc29uIENvbW11bml0eSBGb3VuZGF0aW9uIGFz
IGEgbW9kZWwgZm9yIHdoYXQgaXQgY291bGQgYmVjb21lIG9uZSBkYXkuPC9wPjxwPlRoZSBIdWRz
b24gbm9ucHJvZml0LCB3aGljaCBqdXN0IGhpcmVkIGl0cyBmaXJzdCBmdWxsLXRpbWUgcGFpZCBk
aXJlY3Rvciwgd2FzIGZvdW5kZWQgaW4gMjAwMC4gSXQgbm93IGhhcyBhc3NldHMgb2YgJDE4IG1p
bGxpb24gYW5kIGdhdmUgb3V0ICQxLjggbWlsbGlvbiBsYXN0IHllYXIgdGhyb3VnaCBncmFudHMg
YW5kIGRvbm9yIGRpcmVjdGVkIGZ1bmRzLjwvcD48cD5QcmVzaWRlbnQgTG9yaSBNY0NsZWVzZSBz
YWlkIHRoZSBncm91cCBoYXMgYmVlbiBhYmxlIHRvIGdyb3cgdGhyb3VnaCB0aGUgeWVhcnMgYnkg
YmVjb21pbmcgYW4gZXhwZXJ0IG9uIHBoaWxhbnRocm9weSBhbmQgY2hhcml0YWJsZSBnaXZpbmcg
aW4gdGhlIGNvbW11bml0eS4gSXQgYWxzbyBoZWxwZWQgdGhhdCB0aGUgYm9hcmQgaGFzIGJlZW4g
ZW1icmFjZWQgYnkgdGhlIGJ1c2luZXNzIGNvbW11bml0eSwgc2hlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBn
cm91cCBmb2N1c2VzIG9uIGFydHMgYW5kIGN1bHR1cmUsIHlvdXRoIGVkdWNhdGlvbiwgc29jaWFs
IHNlcnZpY2VzIGFuZCBoaXN0b3JpY2FsIGFuZCBlbnZpcm9ubWVudGFsIHByZXNlcnZhdGlvbi4g
PC9wPjxwPlRoZSBub25wcm9maXQgaGFzIGZ1bmRlZCBwcm9qZWN0cyByYW5naW5nIGZyb20gYSB2
aXNpdG9yJiM4MjE3O3MgY2VudGVyIGF0IENhc2UgQmFybG93IEZhcm0gdG8gYSBzdW1tZXIgcmVh
ZGluZyBwcm9ncmFtIHRocm91Z2ggdGhlIEh1ZHNvbiBMaWJyYXJ5IGFuZCBIaXN0b3JpY2FsIFNv
Y2lldHkgdG8gdGhlIE11c2ljIGZyb20gdGhlIFdlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZS48L3A+PHA+TWNDbGVl
c2UgcmVjb21tZW5kZWQgdGhhdCBGYWlybGF3biBsZWFkZXJzIGJlIHZpc2libGUgaW4gdGhlIGNv
bW11bml0eSB0byBncm93IGl0cyBmb3VuZGF0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hhdCB3ZSYjODIx
NztyZSB0cnlpbmcgdG8gZG8gaXMgZXN0YWJsaXNoIG91cnNlbHZlcyBhcyBhIGxlYWRlciBhbmQg
Y29udmVuZXIgaW4gdGhlIGNvbW11bml0eSBhbmQgbWFrZSBzdXJlIHdlIGhhdmUgb3VyIGZpbmdl
ciBvbiB0aGUgcHVsc2Ugb2Ygd2hhdCYjODIxNztzIGdvaW5nIG9uLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQu
PC9wPjxwPlNoZSB1cmdlZCBGYWlybGF3biB0byBkbyB0aGUgc2FtZS48L3A+PHA+Rm9yIG1vcmUg
ZGV0YWlscyBhYm91dCB0aGUgRmFpcmxhd24gQ29tbXVuaXR5IEZvdW5kYXRpb24sIGdvIHRvIGZh
aXJsYXduY29tbXVuaXR5Zm91bmRhdGlvbi5vcmcgb3IgY2FsbCAzMzAtNjY4LTk1MDAuPC9wPjxw
PlJpY2sgQXJtb24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY5IG9yIDxhIGhyZWY9Im1h
aWx0bzpyYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vYXJtb25yaWNrQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDthcm1vbnJpY2tB
QkombmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.