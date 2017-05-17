By Craig Webb
Beacon Journal staff writer
Fairs and Festivals 2017: Summer slate includes Harry Potter, Duck Derby, Italian treats, twins and Buckeye Brew Fest May 18,2017 01:08 PM GMT Craig Webb Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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