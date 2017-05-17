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Fairs and Festivals 2017: Summer slate includes Harry Potter, Duck Derby, Italian treats, twins and Buckeye Brew Fest

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 17, 2017 - 06:45 PM | Updated: May 18, 2017 - 11:33 AM
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Ferris wheel riders contrast against the blue sky following the Cherry Blossom parade on Saturday, May 2, 2009 in Barberton. (Paul Tople/Akron Beacon Journal)


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