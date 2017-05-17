All CATEGORIES
☰ Menu

Fairs and Festivals 2017: Summer slate includes Harry Potter, Duck Derby, Italian treats, twins and Buckeye Brew Fest

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 17, 2017 - 06:45 PM | Updated: May 18, 2017 - 11:33 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ferris wheel riders contrast against the blue sky following the Cherry Blossom parade on Saturday, May 2, 2009 in Barberton. (Paul Tople/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

police22cut_00 Jeff Lange
Panel of African-American police officers discusses unique role in society

During a panel discussion Sunday at the Dominican Sisters of Peace Motherhouse, four veteran African-American Akron police officers discussed the nuances of their unique roles at the cross section of two seemingly conflicting communities: African-Americans and law enforcement.

north22web
Career paths as diverse as North students as Akron high schools begin college and career academies model
goodnews22_sebastian
Good News — May 22: Two Revere students earn perfect scores on ACT tests; St. Anthony’s hosts Girls on the Run program; Girl Scouts honor Women of Distinction
trump22cut_01
Trump urges Mideast nations to drive out ‘Islamic extremism’
hoop22cut
Health fair aims to raise awareness about health care disparities for African-Americans
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next