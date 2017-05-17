All CATEGORIES
☰ Menu

Fairs and Festivals 2017: Summer slate includes Harry Potter, Duck Derby, Italian treats, twins and Buckeye Brew Fest

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 17, 2017 - 06:45 PM | Updated: May 18, 2017 - 11:33 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Ferris wheel riders contrast against the blue sky following the Cherry Blossom parade on Saturday, May 2, 2009 in Barberton. (Paul Tople/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Study finds LeBron James on roster impacts economy near arena; Cleveland rocks when he’s in lineup - 10:08 PM

Ask St. Vincent-St. Mary, his alma mater.

dockdive20cut_01
Family opens dog dock-diving facility to train for national competitions - 10:08 PM
State expected to release $29.6 million for East Reservoir dam project in Coventry Township - 10:08 PM
Gander Mountain in Canton confirmed to reopen, Twinsburg location gets the cut
bettyside20cut
Pieces of advice from Akron-area women leaders - 11:02 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next