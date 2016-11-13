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Falls teen lands spot on “Jeopardy!” — will appear Tuesday night

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: November 13, 2016 - 09:53 PM
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Jasmine Wheeler, 14, a freshman at Western Reserve Academy stands in the library on the campus of the school. Jasmine will appear on the Jeopardy Teen Tournament that will air on Tuesday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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