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Television

Falls teen lands spot on “Jeopardy!” — will appear Tuesday night

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: November 13, 2016 - 09:53 PM | Updated: November 14, 2016 - 05:39 PM
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Jasmine Wheeler, 14, a freshman at Western Reserve Academy stands in the library on the campus of the school. Jasmine will appear on the Jeopardy Teen Tournament that will air on Tuesday. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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