All CATEGORIES
☰ Menu

City renovations

Falls update: First Front Street block is torn up, second waiting for festivals to finish

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: June 18, 2017 - 07:44 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cuyahoga Falls Mayor Don Walters poses for a portrait in front of the Front Street construction site on Wednesday, in Cuyahoga Falls. One of the two Front Street blocks is amidst construction and renovation and is planned to be completed by May 2018. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

zoodads19cut_02 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Children at Akron Zoo for Father’s Day tell us what kind of animal their dad is most like

Is your dad a protective papa bear? Or maybe he’s more of a silly monkey.

falls16cut_01
Falls update: First Front Street block is torn up, second waiting for festivals to finish
hist19_01
Local history: Goodyear’s PeopleMover whisked Disney guests to Tomorrowland
goodnews19_sebastian
Good News — June 19: Rock & Recovery receives Advocate of the Year award
otto19cut
To North Korea and back: Otto Warmbier’s strange, sad trip
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next