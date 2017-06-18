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City renovations

Falls update: First Front Street block is torn up, second waiting for festivals to finish

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: June 18, 2017 - 07:44 PM | Updated: June 19, 2017 - 03:05 PM
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Cuyahoga Falls Mayor Don Walters poses for a portrait in front of the Front Street construction site on Wednesday, in Cuyahoga Falls. One of the two Front Street blocks is amidst construction and renovation and is planned to be completed by May 2018. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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