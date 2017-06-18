All CATEGORIES
☰ Menu

City renovations

Falls update: First Front Street block is torn up, second waiting for festivals to finish

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: June 18, 2017 - 07:44 PM | Updated: June 19, 2017 - 03:05 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cuyahoga Falls Mayor Don Walters poses for a portrait in front of the Front Street construction site on Wednesday, in Cuyahoga Falls. One of the two Front Street blocks is amidst construction and renovation and is planned to be completed by May 2018. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

pot20cut_02 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
A 10th medical marijuana company shops in Akron where leaders want to sell or lease land to growers

City leaders are recommending that public land be sold or leased as the number of companies looking to grow medical marijuana in Akron cracks double digits.

elletrace19cut_1
Youths charged with leaving racial epithets on Ellet High School door apologize through letter
celebrity20cut_1
Illness no barrier to busy Firestone High senior who has crooned with Jimmy Fallon, the Roots and more
Bob Dyer: Babby’s teams have fun
diversity20cut_01
Akron Civil Rights Commission takes form
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next