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Mother’s Day

Families celebrate Mother’s Day with art and mimosas at the Akron Art Museum

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 14, 2017 - 10:06 PM
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Maggie Harris (left) of Akron giggles with her daughter Molly, 7, during a Mother's Day luncheon held at the Akron Art Museum on Sunday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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