All CATEGORIES
☰ Menu

Mother’s Day

Families celebrate Mother’s Day with art and mimosas at the Akron Art Museum

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 14, 2017 - 10:06 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Maggie Harris (left) of Akron giggles with her daughter Molly, 7, during a Mother's Day luncheon held at the Akron Art Museum on Sunday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


MORE IN NEWS

webfatal_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
UPDATE: Five children, two adults killed in deadly house fire

Akron authorities have confirmed that seven people — including five children — died in a house fire early Monday morning in the city’s Sherbondy Hill neighborhood, saying it was one of the deadliest residential fires in the community’s history.

dyer16
Bob Dyer: Joe Tait still feisty at 80 - 6:40 PM
goodyear16cut_01A
Goodyear logo to adorn Cavs uniforms starting next season
platt15cut_1
Akron doctor, 89, isn’t ready to hang up his stethoscope anytime soon
moms15_01
Families celebrate Mother’s Day with art and mimosas at the Akron Art Museum
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next