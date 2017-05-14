Families celebrate Mother’s Day with art and mimosas at the Akron Art Museum

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UmFpc2luZyBhIGNoaWxkIGlzIG5ldmVyIGVhc3ksIGJ1dCByYWlzaW5nIGEgZmV3IGNhbiBi
ZSBjaGFvdGljLiBKdXN0IGFzayBTYWxseSBUaG9tcHNvbiBvZiBDb3BsZXkgVG93bnNoaXAsIHdo
byByYWlzZWQgc2l4IGRhdWdodGVycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHdhcyBraW5kIG9mIGJlZGxh
bSBzb21ldGltZXMsJiM4MjIxOyBUaG9tcHNvbiBzYWlkLiA8L3A+PHA+Tm93IHRoYXQgaGVyIGRh
dWdodGVycyBhcmUgZ3Jvd24gYW5kIGhhdmUgY2hpbGRyZW4gb2YgdGhlaXIgb3duLCB0aGV5IHVu
ZGVyc3RhbmQgdGhlIHRyaWFscyBtb3RoZXJob29kIGNhbiBicmluZy4gT24gU3VuZGF5LCBkb25u
aW5nIHBpbnMgd2l0aCBwaG90b3Mgb2YgVGhvbXBzb24sIHRoZSBkYXVnaHRlcnMgYW5kIG90aGVy
IGZhbWlseSBtZW1iZXJzIGNyb3dkZWQgYXJvdW5kIGhlciBmb3IgZmFtaWx5IHBvcnRyYWl0cy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1NoZSYjODIxNztzIGdvdCB0aGUgcGF0aWVuY2Ugb2YgYSBzYWludCwmIzgy
MjE7IHNhaWQgVGhvbXBzb24mIzgyMTc7cyBkYXVnaHRlciwgUGFtIFRoaWVsbyBvZiBGYWlybGF3
bi48L3A+PHA+VGhlIFRob21wc29uIGZhbWlseSB3YXMgYW1vbmcgbmVhcmx5IDIwMCBwZW9wbGUg
d2hvIGF0dGVuZGVkIHRoZSBBa3JvbiBBcnQgTXVzZXVtJiM4MjE3O3MgZmlyc3QgTW90aGVyJiM4
MjE3O3MgRGF5IFRlYSBldmVudCBTdW5kYXksIHdoZXJlIG1vbXMgY291bGQgc2l0IGJhY2sgYW5k
IGNlbGVicmF0ZSB0aGUgZGF5IHdpdGggYXJ0IGFuZCB0aGVpciBmYW1pbGllcy48L3A+PHA+QWxs
IG9mIFRob21wc29uJiM4MjE3O3MgZGF1Z2h0ZXJzIHdlcmUgYXQgdGhlIG11c2V1bSwgYWxvbmcg
d2l0aCBzb21lIGdyYW5kY2hpbGRyZW4gYW5kIG90aGVyIHJlbGF0aXZlcy4gSW4gYWxsLCBUaG9t
cHNvbiBoYXMgMTIgZ3JhbmRjaGlsZHJlbiBhbmQgZWlnaHQgZ3JlYXQtZ3JhbmRjaGlsZHJlbi48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYWx3YXlzIGZ1biB0byBiZSB3aXRoIG15IGdpcmxzLCYj
ODIyMTsgVGhvbXBzb24gc2FpZC48L3A+PHA+VGhpZWxvIHNhaWQgdGhlIGZhbWlseSBnZXRzIHRv
Z2V0aGVyIG9mdGVuLCBidXQgdGhleSB3ZXJlIGxvb2tpbmcgZm9yIHNvbWV0aGluZyBkaWZmZXJl
bnQgdG8gZG8gZm9yIHRoZWlyIG1vbSB0aGlzIHllYXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIGEg
ZnVuIHBsYWNlIHRvIGNvbWUsJiM4MjIxOyBUaGllbG8gc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mg
c3VjaCBhIG5pY2UgYXRtb3NwaGVyZSBpbnNpZGUsIGFuZCB0aGUgZ2FyZGVuIGlzIGF3ZXNvbWUu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5CcnlhbiBkZSBCb2VyLCB0aGUgbXVzZXVtJiM4MjE3O3MgZGlyZWN0b3Ig
b2YgYWR2YW5jZW1lbnQsIHNhaWQgaXQmIzgyMTc7cyB0aGUgZmlyc3QgdGltZSB0aGUgbXVzZXVt
IGhhcyBoZWxkIGEgTW90aGVyJiM4MjE3O3MgRGF5IGV2ZW50LCBidXQgaGUgcGxhbnMgb24gY29u
dGludWluZyBpdC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGFudGljaXBhdGUgaXQgYmVjb21pbmcgYSBzdGFw
bGUsJiM4MjIxOyBkZSBCb2VyIHNhaWQuPC9wPjxwPlRob3NlIGF0IHRoZSBldmVudCByZWNlaXZl
ZCBtaW1vc2FzLCBsdW5jaCwgYSBjaGFuY2UgdG8gY3JhZnQgYW5kIGZ1bGwgYWNjZXNzIHRvIHRo
ZSBnYWxsZXJpZXMgYW5kIEJ1ZCBhbmQgU3VzaWUgUm9nZXJzIEdhcmRlbi4gRGUgQm9lciBzYWlk
IHRoZSBldmVudCB3YXMgYWxzbyBhIGNoYW5jZSB0byBoaWdobGlnaHQgdGhlIGdhcmRlbiwgd2hp
Y2ggb3BlbmVkIGxhc3QgSnVseS48L3A+PHA+T3V0c2lkZSwga2lkcyByYW4gdGhyb3VnaCB0aGUg
Z2FyZGVuIGFuZCBwbGF5ZWQgdGhlIG92ZXJzaXplZCBnYW1lcyBzY2F0dGVyZWQgYXJvdW5kIHRo
ZSBsYXduLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHdlcmUganVzdCBzYXlpbmcgaG93IGltcHJlc3NlZCB3
ZSB3ZXJlIGJ5IHRoZSBnYXJkZW4sJiM4MjIxOyBzYWlkIFJhY2hlbGxlIEFsYnJlY2h0YSBvZiBH
cmVlbiwgd2hvIHNhdCBvdXRzaWRlIGFuZCBsb3VuZ2VkIHdpdGggaGVyIGRhdWdodGVyIEhhbm5h
aCBBbGJyZWNodGEsIDIwLCBhbmQgaGVyIG1vbSwgQ29ubmllIEhvcHBlci4gPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJdCB3YXMgbmljZSB0byBicmluZyBoZXIgdXAgaGVyZSBmb3IgdGhlIGRheSwmIzgyMjE7IFJh
Y2hlbGxlIEFsYnJlY2h0YSBzYWlkLiAmIzgyMjA7U2hlIHRha2VzIGNhcmUgb2YgdXMsIHNvIHdl
JiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byB0YWtlIGNhcmUgb2YgaGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QmFjayBpbnNp
ZGUsIHRoZSBUaG9tcHNvbiBmYW1pbHkgc3Rvb2QgaW4gZnJvbnQgb2YgYSBjb2xvcmZ1bCBiYWNr
ZHJvcCB0byB0YWtlIHBob3Rvcywgd2hpY2ggdGhleSBjb3VsZCB0aGVuIGNyZWF0ZSBhIGZyYW1l
IGZvciBhbmQgdGFrZSBob21lIGFzIGEga2VlcHNha2UuPC9wPjxwPkZvciBvbmUgcGhvdG8sIGFs
bCBzaXggb2YgVGhvbXBzb24mIzgyMTc7cyBkYXVnaHRlcnMgc3Vycm91bmRlZCBoZXIgYW5kIHNt
aWxlZC4gPC9wPjxwPkRlc3BpdGUgdGhlIGNoYW90aWMgbW9tZW50cyB0aHJvdWdoIGNoaWxkaG9v
ZCwgVGhvbXBzb24gc2FpZCBzaGUgbG92ZXMgYmVpbmcgYSBtb20uPC9wPjxwPiYjODIyMDtFdmVy
eSBkYXkgaXMgbXkgZmF2b3JpdGUgcGFydCwmIzgyMjE7IFRob21wc29uIHNhaWQuPC9wPjxwPlRo
ZXJlc2EgQ290dG9tIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzIxNiBvciA8YSBocmVmPSJt
YWlsdG86dGNvdHRvbUB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+dGNvdHRvbUB0aGViZWFjb25qb3Vy
bmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlcjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vVGhlcmVzYV9Db3R0b20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzY0O1RoZXJlc2Ff
Q290dG9tJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.