Family and friends mourn the death of lovable 9-year-old, Carmella Karpovitch

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q2FybWVsbGEgUGF0aWVuY2UgS2FycG92aXRjaCBsaWtlZCBhbnl0aGluZyB3aXRoIGdsaXR0
ZXIuPC9wPjxwPlNoZSB3YXMgYSBodWdlIFN0YXIgV2FycyBhbmQgSGFycnkgUG90dGVyIGZhbi48
L3A+PHA+QW5kIHNoZSBsb3ZlZCB0byByZWFkLCBwbGF5IE1pbmVjcmFmdCBhbmQgdGlua2VyIHdp
dGggdGhpbmdzIC0mIzgyMTI7IGVzcGVjaWFsbHkgY29tcHV0ZXJzLiA8L3A+PHA+QnV0IHBlcmhh
cHMgbW9zdCBpbXBvcnRhbnRseSwgc2hlIHdhcyBhbiBlbmRlYXJpbmcgOS15ZWFyLW9sZCB3aG8g
bGVmdCBhbiBpbXByZXNzaW9uIG9mIGxvdmUgb24gdGhlIHBlb3BsZSBzaGUgbWV0LjwvcD48cD4m
IzgyMjE7U2hlIHdhcyBhIGdyZWF0IHN0dWRlbnQuIFNoZSB3YXMgc21hcnQgYW5kIGhhZCBhIHRv
biBvZiBmcmllbmRzLiBFdmVyeWJvZHkgbG92ZWQgaGVyLCYjODIyMTsgc2FpZCBKb2UgQ2xhcmss
IHN1cGVyaW50ZW5kZW50IGluIHRoZSBOb3Jkb25pYSBIaWxscyBDaXR5IFNjaG9vbCBEaXN0cmlj
dC4gJiM4MjIwO0Nhcm1lbGxhLCBhIGZvdXJ0aCBncmFkZSBzdHVkZW50IGF0IE5vcmRvbmlhJiM4
MjE3O3MgUnVzaHdvb2QgRWxlbWVudGFyeSBTY2hvb2wgaW4gU2FnYW1vcmUgSGlsbHMsIGRpZWQg
TW9uZGF5IGZyb20gaW5qdXJpZXMgc2hlIHN1c3RhaW5lZCBpbiBhIHRyYWZmaWMgYWNjaWRlbnQg
aW4gR2VhdWdhIENvdW50eSYjODIxNztzIEJhaW5icmlkZ2UgVG93bnNoaXAuIFNoZSB3YXMgcmlk
aW5nIGluIHRoZSBiYWNrIHNlYXQgb24gdGhlIHBhc3NlbmdlciBzaWRlIG9mIGEgY2FyIGRyaXZl
biBieSBoZXIgc3RlcGZhdGhlciwgV2lsbGlhbSBWYXJuZXIsIDQ0LiBWYXJuZXImIzgyMTc7cyBt
b3RoZXIsIExlbm9yZSwgNjksIHdhcyBhbHNvIGEgcGFzc2VuZ2VyIGluIHRoZSB2ZWhpY2xlLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7T3VyIHdob2xlIGNvbW11bml0eSBpcyBncmlldmluZywmIzgyMjE7IENsYXJr
IHNhaWQuICYjODIyMDtIZXIgY2xhc3NtYXRlcyBhcmUgaW4gdGVhcnMuIFRlYWNoZXJzIGFyZSBp
biB0ZWFycywgYXMgaWYgaXQgd2FzIHRoZWlyIG93biBjaGlsZC4gVGhpcyBpcyBldmVyeSBwYXJl
bnQmIzgyMTc7cyBuaWdodG1hcmUsIGV2ZXJ5IGFkbWluaXN0cmF0b3ImIzgyMTc7cyBuaWdodG1h
cmUgYW5kIGV2ZXJ5IHRlYWNoZXImIzgyMTc7cyBuaWdodG1hcmUgJiM4MjEyOyB0byBsb3NlIG9u
ZSBvZiBvdXIgb3duLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q2FybWVsbGEmIzgyMTc7cyBkZWF0aCBpcyB0aGUg
c2Vjb25kIHRyYWdlZHkgdGhhdCB0aGUgc2Nob29sIGNvbW11bml0eSBoYXMgZXhwZXJpZW5jZWQg
dGhpcyBjYWxlbmRhciB5ZWFyLiBBbm90aGVyIE5vcmRvbmlhIGRpc3RyaWN0IHN0dWRlbnQsIFJ1
dGhpZSBNYXRoZXIsIDgsIGFuZCBoZXIgc2lzdGVyIDEyLXllYXItb2xkIHNpc3RlciwgQWx5c29u
ICh3aG8gd2FzIGhvbWUgc2Nob29sZWQpLCB3ZXJlIGZvdW5kIGRlYWQgaW4gSmFudWFyeSB3aXRo
IHRoZWlyIHBhcmVudHMsIEplZmZyZXkgYW5kIEN5bnRoaWEsIGFmdGVyIHRoZWlyIE5vcnRoZmll
bGQgQ2VudGVyIFRvd25zaGlwIGhvbWUgZXhwbG9kZWQuPC9wPjxwPkNvdW5zZWxvcnMgd2VyZSBh
dmFpbGFibGUgb24gVHVlc2RheSBhdCBSdXNod29vZCB0byBoZWxwIHN0dWRlbnRzIGFuZCBzdGFm
ZiB3aXRoIHRoZWlyIGdyaWVmLiBUaGV5IGFyZSBleHBlY3RlZCB0byBiZSB0aGVyZSwgYXQgbWlu
aW11bSwgdGhyb3VnaCB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSB3ZWVrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7
cmUgYSBjbG9zZSBmYW1pbHkgaGVyZSBpbiBOb3Jkb25pYSBhbmQgd2UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcg
dG8gY29tZSB0b2dldGhlciB0byBnZXQgdGhyb3VnaCB0aGlzIHRyYWdlZHksJiM4MjIxOyBDbGFy
ayBzYWlkLiAmIzgyMjA7Q2FybWVsbGEgd2FzIGp1c3QgYSB3b25kZXJmdWwgc3R1ZGVudCBhbmQg
YSB3b25kZXJmdWwgZnJpZW5kLiBTaGUmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBiZSBtaXNzZWQgZ3JlYXRs
eS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFjY29yZGluZyB0byBCYWluYnJpZGdlIFBvbGljZSBDaGllZiBKb24g
Qm9rb3ZpdHosIHRoZSBhY2NpZGVudCBvY2N1cnJlZCBhYm91dCA1OjA4IHAubS4gaW4gdGhlIDg3
MDAgYmxvY2sgb2YgRWFzdCBXYXNoaW5ndG9uIFN0cmVldC4gVmFybmVyIHdhcyBoZWFkaW5nIGVh
c3Qgb24gV2FzaGluZ3RvbiBhbmQgYXR0ZW1wdGVkIHRvIHR1cm4gbGVmdCBpbnRvIGEgcHJpdmF0
ZSBkcml2ZSB3aGVuIGhpcyBjYXIgd2FzIGhpdCBieSBhIHdlc3Rib3VuZCBwaWNrdXAgdHJ1Y2su
IDwvcD48cD5UaGUgNTUteWVhci1vbGQgZHJpdmVyIG9mIHRoZSB0cnVjaywgdGhlIFZhcm5lcnMg
YW5kIENhcm1lbGxhIHdlcmUgdGFrZW4gdG8gVW5pdmVyc2l0eSBIb3NwaXRhbHMmIzgyMTc7IEFo
dWphIE1lZGljYWwgQ2VudGVyIGluIEJlYWNod29vZCwgd2hlcmUgQ2FybWVsbGEgd2FzIHByb25v
dW5jZWQgZGVhZC4gVGhlIGNvbmRpdGlvbiBvZiB0aGUgdHJ1Y2sgZHJpdmVyIGlzIHVua25vd24u
IExlbm9yZSBWYXJuZXIgd2FzIGhvc3BpdGFsaXplZCBhbmQgV2lsbGlhbSBWYXJuZXIgd2FzIHRy
ZWF0ZWQgYW5kIHJlbGVhc2VkLiBUaGUgYWNjaWRlbnQgaXMgc3RpbGwgdW5kZXIgaW52ZXN0aWdh
dGlvbjwvcD48cD5UaGUgVmFybmVycywgYm90aCByZWFsdG9ycywgd2VyZSBlbiByb3V0ZSB0byBz
aG93IGEgaG91c2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgYWNjaWRlbnQgaXMgYSBibHVyIGZvciBtZSwg
YW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyBwcm9iYWJseSBhIGdvb2QgdGhpbmcsJiM4MjIxOyBzYWlkIFdpbGxp
YW0gVmFybmVyLCB1bmFibGUgdG8gaG9sZCBiYWNrIGhpcyB0ZWFycy4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7
dmUgYmVlbiB3YWxraW5nIGFyb3VuZCBhbGwgZGF5IHdpdGggbXkgc2hvZXMgb2ZmIGJlY2F1c2Ug
c2hlIGFuZCBoZXIgc2lzdGVycyBwYWludGVkIG15IHRvZSBuYWlscyB0aGUgb3RoZXIgZGF5Li4u
IHRoZXkmIzgyMTc7cmUgcGlua3ktcHVycGxlLCBibGFjaywgb3JhbmdlIGFuZCBibHVlLiBCbHVl
IHdhcyBoZXIgZmF2b3JpdGUgY29sb3IgYW5kIHNoZSB1c2VkIHRoaXMgc2lsdmVyIGdsaXR0ZXIg
b24gdG9wLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VmFybmVyIHNhaWQgQ2FybWVsbGEgb2Z0ZW4gd2VudCB3aXRo
IGhpbSB0byBoaXMgcmVhbCBlc3RhdGUgb2ZmaWNlIGFuZCB0byBob21lIHNob3dpbmdzIGFuZCBl
eHByZXNzZWQgdGhhdCBzaGUgd2FudGVkIHRvIGJlIGEgcmVhbHRvciB3aGVuIHNoZSBncmV3IHVw
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7RXZlcnlib2R5IGxvdmVkIENhcm1lbGxhLiBTaGUgd2FzIHNvIHByZWNp
b3VzLiBTaGUgd2FzIGEgZGFkJiM4MjE3O3MgZHJlYW0gZGF1Z2h0ZXIgYmVjYXVzZSBzaGUgaGFk
IHRoYXQgbGl0dGxlIHRvbWJveSBpbiBoZXIgYnV0IHNoZSB3YXMgZmVtaW5pbmUgYXQgdGhlIHNh
bWUgdGltZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgVmFybmVyLCB3aG8gaGFkIGJlZW4gaW4gaGVyIGxpZmUgc2lu
Y2Ugc2hlIHdhcyBuaW5lIHdlZWtzIG9sZC4gJiM4MjIwO1NoZSB3YXMgYSB0YWtlLWNoYXJnZSBr
aW5kIG9mIGdpcmwgYW5kIHNoZSBhbHdheXMgd2FudGVkIHRvIGhlbHAuIFRoZXJlIHdhcyBzb21l
dGhpbmcgbWFnaWNhbCBhYm91dCBoZXIgJiM4MjExOyBzaGUgaGFkIHN1Y2ggYSBiaWcgaGVhcnQu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiBhZGRpdGlvbiB0byBWYXJuZXIsIENhcm1lbGxhIGlzIHN1cnZpdmVk
IGJ5IGhlciBtb3RoZXIsIEFuZHJlYSBWYXJuZXI7IGZhdGhlciwgSmVycnkgS2FycG92aXRjaDsg
YW5kIHRocmVlIHlvdW5nZXIgc2lzdGVycywgQ2VjZWxpYSwgQ29yZGVsaWEgYW5kIEFkZGlzb24u
IFRoZSBmYW1pbHkgbGl2ZXMgaW4gTm9ydGhmaWVsZCBDZW50ZXIgVG93bnNoaXAuPC9wPjxwPkEg
Z29mdW5kbWUuY29tIGFjY291bnQsIFZhcm5lciBGYW1pbHkgRnVuZCwgaGFzIGJlZW4gY3JlYXRl
ZCB0byBhc3Npc3QgdGhlIGZhbWlseSB3aXRoIGZ1bmVyYWwgY29zdHMgKDxhIGhyZWY9Imh0dHA6
Ly9odHRwczovL3d3dy5nb2Z1bmRtZS5jb20vdmFybmVyLWZhbWlseS1mdW5kLTJ1dmg0YWhnP3Nz
aWQ9Nzc1MDg4ODU3JmFtcDtwb3M9MSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHBzOi8vd3d3LmdvZnVu
ZG1lLmNvbS92YXJuZXItZmFtaWx5LWZ1bmQtMnV2aDRhaGc/c3NpZD03NzUwODg4NTcmYW1wO3Bv
cz0xPC9hPikuPC9wPjxwPkFycmFuZ2VtZW50cyBmb3IgQ2FybWVsbGEgYXJlIHBlbmRpbmcgYXQg
RmVyZm9saWEgRnVuZXJhbCBIb21lLCAzNTYgVy4gQXVyb3JhIFJvYWQgaW4gU2FnYW1vcmUgSGls
bHMuPC9wPjxwPkNvbGV0dGUgSmVua2lucyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3MzEg
b3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmNqZW5raW5zQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5jamVua2lu
c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFNoZSBjYW4gYmUgZm9sbG93ZWQgYXQgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9Db2xldHRlTUplbmtpbnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij53d3cudHdpdHRlci5jb20vQ29sZXR0ZU1KZW5raW5zPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.