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Family members want to see man charged in fatal fires put to death; Stanley Ford pleads not guilty to 29 charges

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: August 2, 2017 - 12:14 PM | Updated: August 2, 2017 - 02:58 PM
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Rev. Tony Huggins comforts his wife Damonica during a video arraignment for Stanley Ford before Magistrate Kandi O'Connor in Summit County Court of Common Pleas. Ford was read a 29 count indictment for nine deaths in two fires. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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