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Family of firefighter killed crossing Route 8 files suit challenging ruling her death was suicide

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: February 22, 2017 - 05:03 PM | Updated: February 23, 2017 - 03:35 PM
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Canton firefighter/paramedic Tonya Johnson was killed as result of a car vs pedestrian accident on Route 8 in Akron on Monday. A lawsuit has been filed challenging the determination by the Summit County Medical Examiner's Office Johnson's death on Route 8 last year was suicide.(Canton Fire Department)


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