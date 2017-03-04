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Crime

Family seeks answers in unsolved double homicide, one of 30 Akron slayings in 2016

By By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 4, 2017 - 08:06 PM | Updated: March 4, 2017 - 08:44 PM
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Roslyn Lane-Clark begins to cry as she talks of the homicides of her cousin Sonia Freeman and Freeman's son, Christopher Lane-Freeman. The mother and son were killed in their Akron home in May 2016 and the case remains unsolved. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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