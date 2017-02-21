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Kent standoff

Family seeks information on man’s death in Kent standoff

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: February 21, 2017 - 10:37 PM | Updated: February 22, 2017 - 02:48 PM
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Diane Carter talks about her late son, Christopher, as his daughter, Allayha, 9, consoles her at her home on Tuesday in Barberton. Christopher Carter was killed by Kent police on Sunday at the end of a nine-hour standoff.(Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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