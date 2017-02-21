All CATEGORIES
☰ Menu

Kent standoff

Family seeks information on man’s death in Kent standoff

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: February 21, 2017 - 10:37 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Diane Carter talks about her late son, Christopher, as his daughter, Allayha, 9, consoles her at her home on Tuesday in Barberton. Christopher Carter was killed by Kent police on Sunday at the end of a nine-hour standoff.(Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

immigrant22cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Lawmakers look to North Hill for answers on immigration debate

Rollin Mukanza launched a carpet cleaning business without knowing how to clean carpets — only the desire to prosper.

body22cut_04
Body recovered from Chippewa Lake near site where trustee’s car was found
carter22cut_01
Family seeks information on man’s death in Kent standoff
hoch22cut_01
Akron Councilman Bob Hoch relieved after being sentenced to probation for ethics violations
police22cut_03
Wadsworth police officers using video simulations for firearms training this week
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next