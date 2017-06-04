All CATEGORIES
☰ Menu

Nature

Fantastic fungi surprise onlookers at Summit Metro Parks’ new exhibit

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: June 4, 2017 - 09:56 PM | Updated: June 5, 2017 - 04:14 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kirk Olmstead of Akron explores with his daughters Lillian, 6, and Hazel, 4, during a mushroom hike at the F. A. Seiberling Nature Realm Sunday. (Theresa Cottom/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

steamyear08web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Art teacher who made sure students got school photos comes through again, this time with yearbooks

“Miss B, sign my yearbook for me!”

goodvols08_3
Goodyear’s week of community volunteering closes with workshops, painting and more
Bob Dyer: More tips for people who don’t hate their kids
iran08cut_01
Islamic State claims stunning attack in heart of Iran - 12:21 AM
comey08cut_02
Comey: Trump sought to ‘lift the cloud’ of investigation, urged him not to investigate ex-adviser Michael Flynn - 12:21 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next