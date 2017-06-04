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Nature

Fantastic fungi surprise onlookers at Summit Metro Parks’ new exhibit

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: June 4, 2017 - 09:56 PM | Updated: June 5, 2017 - 04:14 PM
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Kirk Olmstead of Akron explores with his daughters Lillian, 6, and Hazel, 4, during a mushroom hike at the F. A. Seiberling Nature Realm Sunday. (Theresa Cottom/Akron Beacon Journal)


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