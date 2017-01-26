Federal judge rejects Ohio’s new lethal injection process; execution of Ronald Phillips, others delayed

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGxldGhhbCBpbmplY3Rpb24gb2YgY29udmljdGVkIGNoaWxkIHJhcGlzdCBhbmQgbXVy
ZGVyZXIgUm9uYWxkIFBoaWxsaXBzIG9mIEFrcm9uIGhhcyBiZWVuIGRlbGF5ZWQuPC9wPjxwPkhp
cyBleGVjdXRpb24gd2FzIHNjaGVkdWxlZCBmb3IgRmViLiAxNS4gSG93ZXZlciwgYSBmZWRlcmFs
IGp1ZGdlIG9uIFRodXJzZGF5IHJ1bGVkIHRoZSBsZXRoYWwgaW5qZWN0aW9uIHByb2Nlc3MgcGxh
bm5lZCBmb3IgUGhpbGxpcHMmIzgyMTc7IGV4ZWN1dGlvbiBhbmQgdHdvIG90aGVycyB0byBiZSB1
bmNvbnN0aXR1dGlvbmFsIGFuZCBkZWxheWVkIGFsbCB0aHJlZSBleGVjdXRpb25zLjwvcD48cD5Q
aGlsbGlwcyB3YXMgY29udmljdGVkIG9mIHJhcGluZyBoaXMgZ2lybGZyaWVuZCYjODIxNztzIDMt
eWVhci1vbGQgZGF1Z2h0ZXIgaW4gMTk5My4gVGhlIGdpcmwsIFNoZWlsYSBNYXJpZSBFdmFucywg
ZGllZCBvZiBpbmp1cmllcyBQaGlsbGlwcyBjYXVzZWQuPC9wPjxwPlRoZSBydWxpbmcgYnkgTWFn
aXN0cmF0ZSBKdWRnZSBNaWNoYWVsIE1lcnogaW4gRGF5dG9uIGZvbGxvd2VkIGEgd2Vla2xvbmcg
aGVhcmluZyBvdmVyIGEgdGhyZWUtZHJ1ZyBtZXRob2QgT2hpbyBwbGFubmVkIHRvIHVzZSBvbiBQ
aGlsbGlwcy48L3A+PHA+VGhlIGp1ZGdlIGFncmVlZCB3aXRoIGF0dG9ybmV5cyBmb3IgdGhlIGNv
bmRlbW5lZCBraWxsZXJzIHRoYXQgdGhlIGZpcnN0IGRydWcgaW4gdGhlIHByb2Nlc3MsIHRoZSBz
ZWRhdGl2ZSBtaWRhem9sYW0sIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IHBhc3MgYSBjb25zdGl0dXRpb25hbCBi
YXIgb2YgY2F1c2luZyAmIzgyMjA7c3Vic3RhbnRpYWwgcmlzayBvZiBzZXJpb3VzIGhhcm0mIzgy
MjE7IHByZXZpb3VzbHkgc2V0IGJ5IHRoZSBVLlMuIFN1cHJlbWUgQ291cnQuPC9wPjxwPlRoZSBq
dWRnZSBhbHNvIGJhcnJlZCB0aGUgc3RhdGUgZnJvbSB1c2luZyB0aGUgc2Vjb25kIGFuZCB0aGly
ZCBkcnVncyBpbiB0aGUgcHJvdG9jb2wgdGhhdCBwYXJhbHl6ZSBpbm1hdGVzIGFuZCBzdG9wIHRo
ZWlyIGhlYXJ0cy48L3A+PHA+VXNpbmcgdGhvc2UgZHJ1Z3MgaXMgJiM4MjIwO2NvbXBsZXRlbHkg
aW5jb25zaXN0ZW50IHdpdGggdGhlIHBvc2l0aW9uJiM4MjIxOyB0aGUgc3RhdGUgcHJldmlvdXNs
eSB0b29rIHdoZW4gaXQgYW5ub3VuY2VkIGl0IHdvdWxkIG5vIGxvbmdlciB1c2UgdGhlbSBpbiBl
eGVjdXRpb25zLCB0aGUganVkZ2Ugc2FpZC48L3A+PHA+TGF3eWVycyBmb3IgZGVhdGggcm93IGlu
bWF0ZXMgc3VjY2Vzc2Z1bGx5IGFyZ3VlZCB0aGF0IGEgY29tcG91bmRlZCBkb3NlIG9mIHRoZSBh
bmVzdGhldGljIHBlbnRvYmFyYml0YWwgd2FzICYjODIyMDthIHN1ZmZpY2llbnRseSBhdmFpbGFi
bGUgYWx0ZXJuYXRpdmUgbWV0aG9kJiM4MjIxOyB0byBzYXRpc2Z5IHRoZSBVLlMuIFN1cHJlbWUg
Q291cnQmIzgyMTc7cyBjb25zdGl0dXRpb25hbCB0ZXN0LCB0aGUganVkZ2Ugc2FpZC48L3A+PHA+
TWVyeiB3cm90ZSB0aGF0IGhlIHJlY29nbml6ZXMgeWV0IGFub3RoZXIgZGVsYXkgaW4gZXhlY3V0
aW9ucyBkb2VzIG5vdCBzZXJ2ZSB0aGUgZ29hbCBvZiBjcmltZSBkZXRlcnJlbmNlIHRocm91Z2gg
c3BlZWR5IGV4ZWN1dGlvbnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIb3dldmVyLCB3aGVuIGV4ZWN1dGlvbnMg
YXJlIHJvdXRpbmVseSBkZWxheWVkIGRlY2FkZXMgaW4gT2hpbywgaXQgaXMgdmVyeSBkZWJhdGFi
bGUgaG93IG11Y2ggbG9zcyBpbiBkZXRlcnJlbmNlIHRoZXJlIGlzIGZyb20gd2FpdGluZyB1bnRp
bCBhIGNhc2UgY2FuIGJlIHRyaWVkIG9uIHRoZSBtZXJpdHMsJiM4MjIxOyBNZXJ6IHNhaWQuPC9w
PjxwPkFuIGFwcGVhbCBpcyBsaWtlbHkuIE1lc3NhZ2VzIHdlcmUgbGVmdCB3aXRoIHRoZSBhdHRv
cm5leXMgcmVwcmVzZW50aW5nIHRoZSBjb25kZW1uZWQgaW5tYXRlcy4gQSBzcG9rZXN3b21hbiBm
b3IgdGhlIGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwmIzgyMTc7cyBvZmZpY2Ugc2FpZCB0aGUgcnVsaW5nIHdh
cyBiZWluZyByZXZpZXdlZC48L3A+PHA+UmVhY2hlZCBmb3IgY29tbWVudCBUaHVyc2RheSwgYSBz
cG9rZXN3b21hbiBmb3IgdGhlIE9oaW8gRGVwYXJ0bWVudCBvZiBSZWhhYmlsaXRhdGlvbiBhbmQg
Q29ycmVjdGlvbnMgc2FpZCB0aGUgYWdlbmN5IHdhcyB3b3JraW5nIHRvIGZpZ3VyZSBvdXQgaXRz
IG5leHQgc3RlcC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGFyZSBjdXJyZW50bHkgcmV2aWV3aW5nIHRoZSBq
dWRnZSYjODIxNztzIG9yZGVyLCYjODIyMTsgSm9FbGxlbiBTbWl0aCBzYWlkIGluIGEgc3RhdGVt
ZW50LCAmIzgyMjA7YW5kIERSQyByZW1haW5zIGNvbW1pdHRlZCB0byBjYXJyeWluZyBvdXQgY291
cnQtb3JkZXJlZCBleGVjdXRpb25zIGluIGEgbGF3ZnVsIGFuZCBodW1hbmUgbWFubmVyLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+RXhlY3V0aW9ucyBoYXZlIGJlZW4gb24gaG9sZCBpbiBPaGlvIHNpbmNlIEphbnVh
cnkgMjAxNCwgd2hlbiBEZW5uaXMgTWNHdWlyZSBnYXNwZWQgYW5kIHNub3J0ZWQgZHVyaW5nIHRo
ZSAyNiBtaW51dGVzIGl0IHRvb2sgaGltIHRvIGRpZSwgdGhlIGxvbmdlc3QgZXhlY3V0aW9uIHNp
bmNlIHRoZSBzdGF0ZSByZXN1bWVkIHB1dHRpbmcgcHJpc29uZXJzIHRvIGRlYXRoIGluIDE5OTku
PC9wPjxwPlRoZSBzdGF0ZSB1c2VkIGEgdHdvLWRydWcgbWV0aG9kIHdpdGggTWNHdWlyZSwgc3Rh
cnRpbmcgd2l0aCBtaWRhem9sYW0sIGEgc2VkYXRpdmUsIGl0cyBmaXJzdCB1c2UgZm9yIGV4ZWN1
dGlvbnMgaW4gdGhlIGNvdW50cnkuPC9wPjxwPk9oaW8gdGhlbiBkaXNjb250aW51ZWQgdGhhdCBt
ZXRob2QgYnV0IHN0cnVnZ2xlZCB0byBmaW5kIG5ldyBzdXBwbGllcyBvZiBkcnVncyBhcyBkcnVn
bWFrZXJzIHBsYWNlZCB0aGVtIG9mZi1saW1pdHMgZm9yIGV4ZWN1dGlvbnMuPC9wPjxwPkluIE9j
dG9iZXIsIHRoZSBwcmlzb25zIGFnZW5jeSBzYWlkIGl0IHdvdWxkIHVzZSBtaWRhem9sYW07IHJv
Y3Vyb25pdW0gYnJvbWlkZSwgd2hpY2ggY2F1c2VzIHBhcmFseXNpczsgYW5kIHBvdGFzc2l1bSBj
aGxvcmlkZSwgd2hpY2ggc3RvcHMgdGhlIGhlYXJ0LiBUaGUgc3RhdGUgaGFzbiYjODIxNzt0IHNh
aWQgd2hlcmUgaXQgZ290IHRoZSBkcnVncy48L3A+PHA+UmVjb3JkcyBzaG93IE9oaW8gaGFzIGVu
b3VnaCBvbiBoYW5kIGZvciBkb3plbnMgb2YgZXhlY3V0aW9ucy4gVGhlIHN0YXRlIHNheXMgdGhh
dCBkb2VzbiYjODIxNzt0IHRha2UgaW50byBhY2NvdW50IHRoZSBkcnVncyYjODIxNzsgZXhwaXJh
dGlvbiBkYXRlcyBhbmQgb3RoZXIgZmFjdG9ycy48L3A+PHA+VGhlIGluaXRpYWwgZG9zZSBvZiBt
aWRhem9sYW0gd291bGQgaGF2ZSBiZWVuIDUwIHRpbWVzIGdyZWF0ZXIgdGhhbiB0aGF0IHVzZWQg
Zm9yIE1jR3VpcmUuPC9wPjxwPlRoZSBzdGF0ZSBwcmlzb25zIGRpcmVjdG9yIGhhcyBhbHNvIHNh
aWQgT2hpbyBpcyB0cnlpbmcgdG8gYnV5IHN1cHBsaWVzIG9mIGEgcmV2ZXJzYWwgZHJ1ZyBpZiBt
aWRhem9sYW0gZmFpbHMgdG8gcHJvcGVybHkgcmVuZGVyIGFuIGlubWF0ZSB1bmNvbnNjaW91cy48
L3A+PHA+QXR0b3JuZXlzIGNoYWxsZW5naW5nIE9oaW8mIzgyMTc7cyBuZXcgdGhyZWUtZHJ1ZyBt
ZXRob2Qgc2FpZCBtaWRhem9sYW0gaXMgdW5saWtlbHkgdG8gcmVsaWV2ZSBhbiBpbm1hdGUmIzgy
MTc7cyBwYWluLjwvcD48cD5UaGUgZHJ1Zywgd2hpY2ggaXMgbWVhbnQgdG8gc2VkYXRlIGlubWF0
ZXMsIGFsc28gd2FzIHVzZWQgaW4gYSBwcm9ibGVtYXRpYyAyMDE0IGV4ZWN1dGlvbiBpbiBBcml6
b25hLiBCdXQgbGFzdCB5ZWFyLCB0aGUgVS5TLiBTdXByZW1lIENvdXJ0IHVwaGVsZCB0aGUgdXNl
IG9mIG1pZGF6b2xhbSBpbiBhbiBPa2xhaG9tYSBjYXNlLjwvcD48cD5UaGUgc3RhdGUgc2FpZCB0
aGUgdGhyZWUtZHJ1ZyBtZXRob2QgaXMgc2ltaWxhciB0byBpdHMgcGFzdCBleGVjdXRpb24gcHJv
Y2Vzcywgd2hpY2ggc3Vydml2ZWQgY291cnQgY2hhbGxlbmdlcy4gU3RhdGUgYXR0b3JuZXlzIGFs
c28gc2F5IHRoZSBTdXByZW1lIENvdXJ0IHJ1bGluZyBsYXN0IHllYXIgbWFrZXMgY2xlYXIgdGhl
IHVzZSBvZiBtaWRhem9sYW0gaXMgYWxsb3dhYmxlLjwvcD48cD5UaGUgbGVhZGVyIG9mIHRoZSBz
dGF0ZSYjODIxNztzIGV4ZWN1dGlvbiB0ZWFtIHRlc3RpZmllZCBvbiBKYW4uIDQgdGhhdCBNY0d1
aXJlJiM4MjE3O3MgZXhlY3V0aW9uIHdhcyB1bmxpa2UgYW55dGhpbmcgaGUmIzgyMTc7ZCBzZWVu
IGJlZm9yZS48L3A+PHA+VGhlIG1hbiB0ZXN0aWZ5aW5nIGFub255bW91c2x5IGFzIFRlYW0gTWVt
YmVyIE5vLiAxMCBzYWlkIGhlICYjODIyMDt3YXMgd29uZGVyaW5nIHdoYXQgd2FzIGdvaW5nIG9u
JiM4MjIxOyBkdXJpbmcgdGhlIDIwMTQgZXhlY3V0aW9uLjwvcD48cD5BIHNlY29uZCBleGVjdXRp
b24gdGVhbSBtZW1iZXIsIGlkZW50aWZpZWQgYXMgVGVhbSBNZW1iZXIgTm8uIDIxLCB0ZXN0aWZp
ZWQgdGhhdCBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgYmVsaWV2ZSBNY0d1aXJlIHN1ZmZlcmVkLjwvcD48cD5U
aHVyc2RheSYjODIxNztzIHJ1bGluZyBhbHNvIGRlbGF5cyB0aGUgTWFyY2ggMTUgZXhlY3V0aW9u
IG9mIEdhcnkgT3R0ZSwgc2VudGVuY2VkIHRvIGRpZSBmb3Igcm9iYmluZyBhbmQga2lsbGluZyB0
d28gcGVvcGxlIG92ZXIgdHdvIGRheXMgaW4gRmVicnVhcnkgaW4gUGFybWEgaW4gc3VidXJiYW4g
Q2xldmVsYW5kLiBBbmQsIHRoZSBBcHJpbCAxMiBleGVjdXRpb24gb2YgUmF5bW9uZCBUaWJiZXR0
cywgc2VudGVuY2VkIHRvIGRpZSBmb3Iga2lsbGluZyBoaXMgd2lmZSBhbmQgdGhlIG1hbiB3aG8m
IzgyMTc7ZCBsZXQgdGhlIGNvdXBsZSBzdGF5IHdpdGggaGltIGluIENpbmNpbm5hdGkuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.