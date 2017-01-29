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Ohio officials, advocates push back. Trump says it’s ‘working out nicely’

Fewer refugees to make home in Akron; Ohio advocates, officials decry travel ban

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: January 29, 2017 - 09:13 PM | Updated: January 30, 2017 - 12:31 PM
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Protestors demonstrate against recent Trump Administration policies regarding immigration during a planned demonstration at Cleveland Hopkins International Airport, Sunday. (Andrew Dolph/Special to the Beacon Journal)


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