All CATEGORIES
☰ Menu

Documentary

Filmmakers making documentary about former Springfield Lake Sanatorium

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: April 30, 2017 - 07:29 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

University of Akron communications professor Kathleen Endres (right) and her husband Fred Endres, professor emeritus at Kent State University, are producing a television documentary on the former Springfield Lake Sanatorium in Lakemore. The facility, which opened in 1915, treated people with tuberculosis. The photograph is from the annual picnic in July 1928. (Rick Armon/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

amish27cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Swartzentruber Amish work to give buggies more visibility on Ohio roads

CONGRESS TWP.: Cinnamon Lake, a cluster of 500 newer homes about 40 miles west of Akron, promotes itself as being in the heart of Amish country yet within easy reach of 70 mph freeways leading to modernity.

edwin27cut_01
Filmmakers making documentary about former Springfield Lake Sanatorium
goodnews01_run
Good News — May 1: Events aid Portage Lakes; sixth-graders organize 800 meals at Akron-Canton food bank; Mayor Horrigan promotes 6 police officers
paranormal01_01
Ghost stories haunt the crowd at Kent Stage’s Paranormal Weekend
Polish official in Akron suspended over image of European Council president as SS officer
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next