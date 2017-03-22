All CATEGORIES
☰ Menu

Housing

Final housing study provides shocking statistics on where higher-paid workers live and how cheap Akron houses really are

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 22, 2017 - 11:00 PM | Updated: March 23, 2017 - 02:43 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A home on Honodle Ave. being sold by Brian Tebelak on Wednesday in the Goodyear Heights neighborhood of Akron. The neighborhood west of Seiberling Community Learning Center has been analyzed as a highly marketable area. "Goodyear Heights is revitalizing," he said. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

salem27cut_02 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Businessman claims police retaliation is behind the crime at his bars

Trouble seems to follow wherever Joe Salem does business in Akron.

One dead, 15 injured in Cincinnati nightclub gunfight
New anxieties as Trump says Affordable Care Act ‘will explode’
Local group raises awareness about epilepsy through bowling
goodnews27_stow01
Good News — March 27
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next