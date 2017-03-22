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Housing

Final housing study provides shocking statistics on where higher-paid workers live and how cheap Akron houses really are

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 22, 2017 - 11:00 PM | Updated: March 23, 2017 - 02:43 PM
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A home on Honodle Ave. being sold by Brian Tebelak on Wednesday in the Goodyear Heights neighborhood of Akron. The neighborhood west of Seiberling Community Learning Center has been analyzed as a highly marketable area. "Goodyear Heights is revitalizing," he said. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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