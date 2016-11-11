All CATEGORIES
☰ Menu

Fire chief calls drunken driving charges “garbage” on security camera footage

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: November 11, 2016 - 06:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A still photo from security camera footage shows Richfield Fire Chief Jason Mihaleks arrest on drunken driving charges in Kent. Police stopped Mihalek on Hampton Drive shortly after 2 a.m. on Oct. 23. (Kent Police)


MORE IN NEWS

surprise11_03 Leah Klafczynski - Leah Klafczynski
Marine surprises his sister at Barberton school after six years apart

In the six years Brandon Griffith was away in California serving in the U.S. Marine Corps, his youngest sister, Alea, kept him in her thoughts at home in Barberton.

Cincinnati_Police_Shooting32951_00~1
Judge to deadlocked jury: Keep deliberating fate of officer - 11:51 AM
Election_Protest_Michigan041df~13
Trump protesters flood streets anew and schools report racially charged incidents after election
Regional news briefs — Nov. 12, 2016
ditlow12
Clarence M. Ditlow III, responsible for Firestone Tire investigation, dies
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next