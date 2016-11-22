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First Night celebration shrinks for partygoers to huddle together outside

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: November 22, 2016 - 09:34 PM | Updated: November 23, 2016 - 03:11 PM
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First Night Akron 2017 buttons on display at the Downtown Akron Partnership Monday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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