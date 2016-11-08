First woman elected to top post in Summit County

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSBoYXMgZWxlY3RlZCBpdHMgZmlyc3QgZmVtYWxlIGNvdW50eSBleGVj
dXRpdmUuPC9wPjxwPkRlbW9jcmF0IElsZW5lIFNoYXBpcm8gZGVmZWF0ZWQgUmVwdWJsaWNhbiBj
aGFsbGVuZ2VyIEJpbGwgUm9lbWVyIG9uIEVsZWN0aW9uIERheSBieSBhIG1hcmdpbiBvZiA1OSBw
ZXJjZW50IHRvIDQxIHBlcmNlbnQuPC9wPjxwPlNoYXBpcm8sIGFuIEFrcm9uIHJlc2lkZW50LCBz
b3VnaHQgYSBmdWxsIHRlcm0gYXMgZXhlY3V0aXZlIGFmdGVyIGJlaW5nIGFwcG9pbnRlZCB0byB0
aGUgb2ZmaWNlIGluIEF1Z3VzdCBmb2xsb3dpbmcgdGhlIGRlYXRoIG9mIFJ1c3MgUHJ5LjwvcD48
cD5Sb2VtZXIsIGEgZm9ybWVyIEFtZXJpdGVjaCBleGVjdXRpdmUsIHByZXZpb3VzbHkgc2VydmVk
IGEgZm91ci15ZWFyIGF0LWxhcmdlIHRlcm0gb24gdGhlIGNvdW5jaWwgYW5kIGlzIGEgY2VydGlm
aWVkIHB1YmxpYyBhY2NvdW50YW50LjwvcD48cD5TaGFwaXJvIGlzIHRoZSBmaXJzdCB3b21hbiBl
bGVjdGVkIHRvIGhvbGQgU3VtbWl0IENvdW50eSYjODIxNztzIHRvcCBwb3NpdGlvbiBpbiBpdHMg
MzUgeWVhcnMgYXMgYSBjaGFydGVyIGNvdW50eSBhbmQgdGhlIGZpcnN0IHdvbWFuIGluIE9oaW8g
dG8gYWNxdWlyZSB0aGUgcG9zaXRpb24uPC9wPjxwPlRoZSBmb3JtZXIgQ291bnR5IENvdW5jaWwg
cHJlc2lkZW50IHNlcnZlZCBvbiB0aGUgY291bmNpbCBmb3IgbW9yZSB0aGFuIG5pbmUgeWVhcnMu
IFNoZSBpcyBhIGZvcm1lciBzZW5pb3IgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgb2Ygc2FsZXMgd2l0aCBGaXJz
dE1lcml0IENvcnAuIGFuZCBkaXJlY3RvciBvZiBzdHJhdGVnaWMgYWxsaWFuY2VzIGF0IHRoZSBT
dW1tYSBGb3VuZGF0aW9uLiAgU2hlIGFsc28gc3RhcnRlZCBhIGJlYXV0eSBzdXBwbHkgYnVzaW5l
c3MgYW5kIG93bmVkIGEgY29uc3VsdGluZyBidXNpbmVzcy48L3A+PHA+U2hhcGlybyBoYXMgbG9u
ZyBzdXBwb3J0ZWQgd29tZW4mIzgyMTc7cyBpc3N1ZXMgYW5kIGhhcyB0YXVnaHQgY2xhc3NlcyB0
byB3b21lbiB3YW50aW5nIHRvIHJ1biBmb3Igb2ZmaWNlLiAgU2hlIGFuZCBzZXZlcmFsIG90aGVy
IGxvY2FsIHdvbWVuIHN0YXJ0ZWQgdGhlIFdvbWVuJiM4MjE3O3MgRW5kb3dtZW50IEZ1bmQgdGhh
dCBzdXBwb3J0cyBvcmdhbml6YXRpb25zIGJlbmVmaXRpbmcgd29tZW4gaW4gU3VtbWl0IENvdW50
eS4gPC9wPjxwPkluIGEgY2xvc2VyIHJhY2UgZm9yIGNvdW50eSBjbGVyayBvZiBjb3VydHMsIGlu
Y3VtYmVudCBTYW5kcmEgS3VydCwgYSBEZW1vY3JhdCwgZGVmZWF0ZWQgUmVwdWJsaWNhbiBBbm4g
TWFyaWUgTyYjODIxNztCcmllbiBieSBtYXJnaW4gb2YgNTMgcGVyY2VudCB0byA0NyBwZXJjZW50
LiBLdXJ0IHdhcyBhcHBvaW50ZWQgaW4gSmFudWFyeSB0byBjb21wbGV0ZSB0aGUgcmVtYWluaW5n
IHllYXIgb2YgRGFuIEhvcnJpZ2FuJiM4MjE3O3MgdGVybSB3aGVuIGhlIHdhcyBlbGVjdGVkIEFr
cm9uIG1heW9yLiA8L3A+PHA+S3VydCB3YXMgYW4gaW5kdXN0cmlhbCBlbmdpbmVlciBmb3IgMzAg
eWVhcnMgd2l0aCBHb29keWVhciBhbmQgaGVsZCBhbiBhdC1sYXJnZSBzZWF0IG9uIFN1bW1pdCBD
b3VudHkgQ291bmNpbCB3aGVyZSBzaGUgd2FzIHZpY2UgcHJlc2lkZW50IG9mIGNvdW5jaWwuPC9w
PjxwPk8mIzgyMTc7QnJpZW4sIGEganVkaWNpYWwgYXR0b3JuZXkgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eSBD
b21tb24gUGxlYXMgQ291cnQgYW5kIGZvcm1lciBwcmVzaWRlbnQgb2YgdGhlIEFrcm9uIEJhciBB
c3NvY2lhdGlvbiwgaXMgYSBwb2xpdGljYWwgbmV3Y29tZXIuPC9wPjxwPlR3byBvdGhlciBEZW1v
Y3JhdGljIGluY3VtYmVudHMgaW4ga2V5IHJhY2VzLCB0aGUgcHJvc2VjdXRvciBhbmQgZmlzY2Fs
IG9mZmljZXIsIHdvbiBieSBsYXJnZXIgbWFyZ2lucy48L3A+PHA+SW5jdW1iZW50IFN1bW1pdCBD
b3VudHkgUHJvc2VjdXRvciBTaGVycmkgQmV2YW4gV2Fsc2gsIGEgRGVtb2NyYXRpYywgd2lsbCBz
ZXJ2ZSBoZXIgZmlmdGgsIGZvdXIteWVhciB0ZXJtLiBTaGUgZGVmZWF0ZWQgaGVyIFJlcHVibGlj
YW4gb3Bwb25lbnQsIEpvaG4gQ2hhcG1hbiwgdGhlIGZvcm1lciBwcm9zZWN1dG9yIGluIEN1eWFo
b2dhIEZhbGxzIGFuZCBNdW5yb2UgRmFsbHMsIGJ5IDY0IHBlcmNlbnQgdG8gMzYgcGVyY2VudC48
L3A+PHA+V2Fsc2gsIGEgRGVtb2NyYXQsIGhhcyBoZWxkIHRoZSBwb3NpdGlvbiBmb3IgdGhlIDE2
IHllYXJzLiAgU2hlIHNhaWQgaGVyIHRvcCBwcmlvcml0eSBpZiByZS1lbGVjdGVkIHdpbGwgYmUg
cmVzdXJyZWN0aW5nIHRoZSBpZGVhIG9mIHNoaWZ0aW5nIGZlbG9ueSBkZWZlbnNlIHJlcHJlc2Vu
dGF0aW9uIGZvciB0aGUgcG9vciBmcm9tIHByaXZhdGUgYXR0b3JuZXlzIHRvIGEgcHVibGljIGRl
ZmVuZGVyJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlLjwvcD48cD5XYWxzaCBzYWlkIHRoZSBzd2l0Y2ggd291bGQg
c2F2ZSB0aGUgY291bnR5IG1vbmV5LCBtYWtlIHRoZSBjb3VydCBzY2hlZHVsZSBtb3ZlIG1vcmUg
c21vb3RobHkgYW5kIHJlc3VsdCBpbiBiZXR0ZXIgcmVwcmVzZW50YXRpb24gb2YgZmVsb255IGRl
ZmVuZGFudHMgYnkgcHVibGljIGRlZmVuZGVycyB3aG9zZSB3b3JrIHdvdWxkIGJlIHN1cGVydmlz
ZWQuPC9wPjxwPkluIHRoZSBmaXNjYWwgb2ZmaWNlciByYWNlLCBpbmN1bWJlbnQgU3VtbWl0IENv
dW50eSBGaXNjYWwgT2ZmaWNlciBLcmlzdGVuIFNjYWxpc2UsIGEgRGVtb2NyYXQsIGJlc3RlZCBo
ZXIgb3Bwb25lbnQgd2l0aCBhIDY1IHRvIDM1IHBlcmNlbnQgbGVhZC4gU2hlIGZhY2VkIG1pbmlt
YWwgb3Bwb3NpdGlvbiBpbiBoZXIgcmUtZWxlY3Rpb24gYmlkLjwvcD48cD5IZXIgY2hhbGxlbmdl
ciwgIFJlcHVibGljYW4gQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgQ2l0eSBDb3VuY2lsbWFuIEplZmYgSXVsYSwg
ZGlkIG5vdCBhY3RpdmVseSBjYW1wYWlnbi4gSGUgYWRtaXR0ZWQgdGhhdCBoZSBvbmx5IHJhbiB0
byBwcm92aWRlIHZvdGVycyB3aXRoIGEgY2hvaWNlLjwvcD48cD5TY2FsaXNlIGhhcyB3b3JrZWQg
aW4gdGhlIGZpc2NhbCBvZmZpY2UgZm9yIDE2IHllYXJzLiBTaGUgY2FtcGFpZ25lZCBvbiBoZXIg
Y291bnR5IGV4cGVyaWVuY2UsIGFzIHdlbGwgYXMgaGVyIGNyZWRlbnRpYWxzIGFzIGEgY2VydGlm
aWVkIHB1YmxpYyBhY2NvdW50YW50IGFuZCBjZXJ0aWZpZWQgZnJhdWQgZXhhbWluZXIuIFNoZSB3
YXMgYXBwb2ludGVkIHRvIHRoZSBwb3N0IGluIDIwMTEgYW5kIHRoZW4gd29uIGEgZm91ci15ZWFy
IHRlcm0gdGhlIGZvbGxvd2luZyB5ZWFyLiA8L3A+PHA+SXVsYSBoYXMgYmVlbiBvbiB0aGUgRmFs
bHMgY291bmNpbCBzaW5jZSAyMDEwIGFuZCBpcyBiZXN0IGtub3duIGluIHRoZSBjb21tdW5pdHkg
YXMgdGhlIGZvcm1lciBnZW5lcmFsIG1hbmFnZXIgb2YgdGhlIEFsbC1BbWVyaWNhbiBTb2FwIEJv
eCBEZXJieSBhbmQgY28tYXV0aG9yIG9mIHRoZSBib29rIDxlbT5Ib3cgSSBTYXcgSXQ6IE15IFBo
b3RvZ3JhcGhpYyBNZW1vcnkgb2YgdGhlIFNvYXAgQm94IERlcmJ5PC9lbT4uPC9wPjxwPlR3byBv
dGhlciBjb3VudHkgb2ZmaWNlcnMgcmFuIHVub3Bwb3NlZCBpbiB0aGlzIGVsZWN0aW9uLCBTaGVy
aWZmIFN0ZXZlIEJhcnJ5IGFuZCBFbmdpbmVlciBBbCBCcnViYWtlciwgYm90aCBEZW1vY3JhdHMu
PC9wPjxwPk1hcmlseW4gTWlsbGVyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzA5OCBvciA8
YSBocmVmPSJtYWlsdG86bW1pbGxlckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bW1pbGxlckB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.