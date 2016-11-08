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First woman elected to top post in Summit County

By Marilyn Miller
Beacon Journal staff writer

Published: November 8, 2016 - 11:21 PM | Updated: November 9, 2016 - 02:33 AM
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Ilene Shapiro (left) candidate for Summit County Executive, and Christine Higham, Shapiro's campaign treasurer, react to positive numbers in other democratic races in the county during the watch party at the Barley House Tuesday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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