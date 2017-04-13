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FirstEnergy meteorologists hope for sunny skies but look for dark clouds on horizon

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: April 13, 2017 - 09:42 PM
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Meterologist Tom Workoff points to a weather system on the giant monitors in the weather center at the FirstEnergy West Akron Campus on Monday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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