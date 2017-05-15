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Five children, two adults killed in Akron house fire

By Stephanie Warsmith and Rick Armon
Beacon Journal staff writers

Published: May 15, 2017 - 07:23 AM | Updated: May 15, 2017 - 07:03 PM


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Family and friends of those who perished in the house fire on Fultz Street console each other as they arrive at the scene Monday in Akron. Two adults and five children died in the blaze. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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