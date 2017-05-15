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Tragedy

Five children, two adults killed in Akron house fire

By Stephanie Warsmithand Rick Armon
Beacon Journal staff writers

Published: May 15, 2017 - 07:23 AM | Updated: May 16, 2017 - 12:52 PM


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Two adults and five children died in this house fire on Fultz Street Monday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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