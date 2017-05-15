Five children, two adults killed in Akron house fire

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT4NCjxwPg0KCU9uIE9oaW8uY29tOiBTZWUgdmlkZW8g
b2YgdGhlIGZpcmUgc2NlbmUsIGV4dHJhIHBob3RvcyBhbmQgaW5mb3JtYXRpb24gb24gcGFzdCBm
YXRhbCBmaXJlcywgYW5kIGxpc3RlbiB0byBhIDkxMSBjYWxsLjwvcD4NCg==
PHA+DQoJ4oCcV2hhdCBoYXBwZW5lZD/igJ0gdGhlIHlvdW5nIG1hbiBzY3JlYW1lZCBpbiBhbmd1
aXNoLiDigJxXaGF0IGhhcHBlbmVkP+KAnTwvcD4NCjxwPg0KCUhlIGNsYXBwZWQgaGlzIGhhbmRz
IHRvZ2V0aGVyIGluIGZydXN0cmF0aW9uLCBzdGFyaW5nIGF0IHRoZSBjaGFycmVkIHJlbWFpbnMg
b2YgYSBob3VzZSBpbiBBa3JvbuKAmXMgU2hlcmJvbmR5IEhpbGwgbmVpZ2hib3Job29kLjwvcD4N
CjxwPg0KCVRoYXQgcXVlc3Rpb24gd2FzIGVjaG9lZCBhY3Jvc3MgQWtyb24gTW9uZGF5IGFzIG5l
d3Mgc3ByZWFkIG9mIGFuIGVhcmx5LW1vcm5pbmcgZmlyZSB0aGF0IGNsYWltZWQgdGhlIGxpdmVz
IG9mIHNldmVuIHBlb3BsZSDigJQgdHdvIGFkdWx0cyBhbmQgZml2ZSBjaGlsZHJlbiDigJQgbWFr
aW5nIGl0IG9uZSBvZiB0aGUgZGVhZGxpZXN0IHJlc2lkZW50aWFsIGZpcmVzIGluIHRoZSBjaXR5
4oCZcyBoaXN0b3J5LjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBjYXVzZSBvZiB0aGUgYmxhemUgYXQgdGhlIHR3
by1zdG9yeSBob21lIGF0IDY5MyBGdWx0eiBTdC4gcmVtYWlucyB1bmRlciBpbnZlc3RpZ2F0aW9u
LjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBob3VzZSwgd2hpY2ggd2FzIGd1dHRlZCwgd2FzIGZ1bGx5IGVuZ3Vs
ZmVkIHdoZW4gZmlyZWZpZ2h0ZXJzIGFycml2ZWQgc2hvcnRseSBiZWZvcmUgMyBhLm0uIFRoZSBl
bnRpcmUgZnJvbnQgb2YgdGhlIGhvdXNlIGFuZCBwb3JjaCB3ZXJlIGNoYXJyZWQuPC9wPg0KPHA+
DQoJRmlyZSBDaGllZiBDbGFyZW5jZSBUdWNrZXIgc2FpZCBpdCB3YXMgdW5jbGVhciB3aGV0aGVy
IHRoZXJlIHdlcmUgd29ya2luZyBzbW9rZSBhbGFybXMgaW5zaWRlLjwvcD4NCjxwPg0KCU9mZmlj
aWFscyBhdCB0aGUgc2NlbmUgZGVjbGluZWQgdG8gcmVsZWFzZSB0aGUgaWRlbnRpdGllcyBvZiB0
aGUgdmljdGltcywgYnV0IHRoZXkgd2VyZSB1bm9mZmljaWFsbHkgaWRlbnRpZmllZCBhcyBEZW5u
aXMgSHVnZ2lucyBhbmQgQW5nZWxhIEJvZ2dzLCBjby1vd25lcnMgb2YgdGhlIGhvbWUsIGFuZCBj
aGlsZHJlbiBDYW1lcm9uIEh1Z2dpbnMsIDE7IEFsaXZpYSBIdWdnaW5zLCAzOyBLeWxsZSBIdWdn
aW5zLCA1OyBEYWlzaWEgSHVnZ2lucywgNjsgYW5kIEplcmVkIEJvZ2dzLCAxNC4gRmlyZSBvZmZp
Y2lhbHMgc2FpZCB0aGV5IHdpbGwgYmUgcG9zaXRpdmVseSBpZGVudGlmaWVkIHRocm91Z2ggZGVu
dGFsIHJlY29yZHMuPC9wPg0KPHA+DQoJTmVpZ2hib3JzIGNhbGwgOTExPC9wPg0KPHA+DQoJVHdv
IG5laWdoYm9ycyBjYWxsZWQgOTExIHRvIHJlcG9ydCB0aGUgaG91c2UgZmlyZS48L3A+DQo8cD4N
CgnigJxUaGUgaG91c2UgaXMgYWxtb3N0IGdvbmUs4oCdIG9uZSBvZiB0aGUgY2FsbGVycyBzYWlk
LjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBjYWxsZXIgdG9sZCB0aGUgZGlzcGF0Y2hlciBzaGUgd2FzbuKAmXQg
c3VyZSBpZiBhbnlvbmUgd2FzIGluc2lkZSB0aGUgaG9tZSBidXQgc2FpZCB0aGVyZSB3YXMgYSBj
YXIgcGFya2VkIG91dHNpZGUuPC9wPg0KPHA+DQoJRWFybHkgTW9uZGF5LCB0aGVyZSB3YXMgY29u
ZnVzaW9uIGF0IHRoZSBzY2VuZSBhYm91dCBob3cgbWFueSBwZW9wbGUgaGFkIGRpZWQgaW5zaWRl
IHRoZSBob3VzZSBiZWNhdXNlIHRoZSBmbG9vciB3YXMgdW5zdGFibGUgYW5kIGZpcmUgaW52ZXN0
aWdhdG9ycyB3ZXJlbuKAmXQgYWJsZSB0byBlbnRlciB0aGUgaG9tZS48L3A+DQo8cD4NCglUdWNr
ZXIgY29uZmlybWVkIGR1cmluZyBhIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSBhdCAxIHAubS4gTW9uZGF5IG91
dHNpZGUgb2YgdGhlIGZpcmUtcmF2YWdlZCBob21lIHRoYXQgc2V2ZW4gcGVvcGxlIGhhZCBwZXJp
c2hlZC48L3A+DQo8cD4NCglBIGZpcmUgZGVwYXJ0bWVudCBuZXdzIHJlbGVhc2Ugc2FpZCB0aGUg
QWtyb24gRmlyZSBEZXBhcnRtZW50IGlzIGxlYWRpbmcgdGhlIGludmVzdGlnYXRpb24gd2l0aCBh
c3Npc3RhbmNlIGZyb20gdGhlIFN0YXRlIEZpcmUgTWFyc2hhbOKAmXMgRmlyZSBhbmQgRXhwbG9z
aW9uIEludmVzdGlnYXRpb25zIEJ1cmVhdSwgQWtyb24gcG9saWNlIGFuZCB0aGUgQ3V5YWhvZ2Eg
Q291bnR5IFNoZXJpZmbigJlzIG9mZmljZS48L3A+DQo8cD4NCglBcnNvbiBjb25zaWRlcmVkPC9w
Pg0KPHA+DQoJQXNrZWQgaWYgdGhlIGNhdXNlIGNvdWxkIGJlIGFyc29uLCBUdWNrZXIgc2FpZCB0
aGF0IGlzIGJlaW5nIGxvb2tlZCBhdC48L3A+DQo8cD4NCgnigJxXaXRoIGEgZmlyZSB0aGlzIHNl
dmVyZSwgaXQgaXMgc29tZXRoaW5nIHdlIHdpbGwgbmV2ZXIgcnVsZSBvdXQs4oCdIGhlIHNhaWQu
IOKAnFdlIGRvIG5vdCBrbm93IGZvciBjZXJ0YWluLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVR1Y2tlciBzYWlk
IHRoZSBmaXJlIHRpZWQgYXMgQWtyb27igJlzIGRlYWRsaWVzdCB3aXRoIHByZXZpb3VzIHJlc2lk
ZW50aWFsIGhvdXNlIGZpcmVzIGluIHdoaWNoIHNldmVuIHBlb3BsZSBwZXJpc2hlZC4gSW4gYSB0
eXBpY2FsIHllYXIsIHR3byB0byB0aHJlZSBwZW9wbGUgZGllIGluIGhvdXNlIGZpcmVzIGluIEFr
cm9uLjwvcD4NCjxwPg0KCUJvYiBTaGFycCBmcm9tIHRoZSBTdGF0ZSBGaXJlIE1hcnNoYWzigJlz
IE9mZmljZSBzYWlkIGhlIGNvbGxlY3RlZCBldmlkZW5jZSBhbmQgdXNlZCBhIEstOSBhdCB0aGUg
c2NlbmUuIFRoZXJlIGlzIG5vIHNldCB0aW1lbGluZSBmb3IgdGhlIGludmVzdGlnYXRpb24uPC9w
Pg0KPHA+DQoJ4oCcSXQgd2lsbCB0YWtlIHdoYXRldmVyIGl0IHRha2VzLOKAnSBoZSBzYWlkLjwv
cD4NCjxwPg0KCUFmdGVyIHRoZSBuZXdzIGNvbmZlcmVuY2UsIHR3byB3b21lbiBhcHBhcmVudGx5
IHJlbGF0ZWQgdG8gdGhlIGZpcmUgdmljdGltcyByb2xsZWQgdXAgdG8gdGhlIHNjZW5lIGFuZCBq
dW1wZWQgb3V0IG9mIHRoZWlyIGNhci48L3A+DQo8cD4NCgnigJxPaCwgR29kIeKAnSBvbmUgb2Yg
dGhlbSBzYWlkLCB0cnlpbmcgdG8gY2F0Y2ggaGVyIGJyZWF0aC48L3A+DQo8cD4NCglCb3RoIHdv
bWVuIHNvYmJlZC48L3A+DQo8cD4NCglBIGZpcmUgaW52ZXN0aWdhdG9yIGNsaW1iZWQgaW50byB0
aGUgYmFjayBvZiB0aGVpciBjYXIgYW5kIHRhbGtlZCB0byB0aGVtLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBj
YXIgcm9ja2VkIGFzIHRoZXkgY3JpZWQuIEJvdGggd29tZW4gZ290IG9udG8gdGhlaXIgcGhvbmVz
IHRvIGNhbGwgb3RoZXJzIHRvIHNoYXJlIHRoZSBuZXdzLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoaXMgc2NlbmUg
d2FzIHJlcGVhdGVkIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIGFmdGVybm9vbiBhcyBmYW1pbHkgbWVtYmVycyBh
bmQgZnJpZW5kcyBmbG9ja2VkIHRvIHRoZSBzY2VuZS4gVGhleSBjcmllZCBhbmQgY29uc29sZWQg
ZWFjaCBvdGhlci48L3A+DQo8cD4NCglOb25lIHdlcmUgd2lsbGluZyB0byB0YWxrIHRvIGEgQmVh
Y29uIEpvdXJuYWwgcmVwb3J0ZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIGZhbWlseSBtZW1iZXJzIHJlY2Vp
dmVkIGhlbHAgZnJvbSBWaWN0aW0gQXNzaXN0YW5jZSBhbmQgdGhlIEFtZXJpY2FuIFJlZCBDcm9z
c+KAmSBNZW50YWwgSGVhbHRoIFVuaXQuPC9wPg0KPHA+DQoJQW5nZWxhIEJvZ2dz4oCZIEZhY2Vi
b29rIHBhZ2UgZmVhdHVyZXMgYSBzbWlsaW5nIHBob3RvIG9mIGhlciBjaGlsZHJlbiBseWluZyBk
b3duIG5leHQgdG8gZWFjaCBvdGhlciB3aXRoIHRoZWlyIGhlYWRzIHByb3BwZWQgb24gdGhlaXIg
aGFuZHMuIEhlciBwcm9maWxlIHNheXMgc2hlIHN0dWRpZWQgYXQgU3RhcmsgU3RhdGUgQ29sbGVn
ZSBhbmQgd29ya2VkIGF0IERhVml0YSBJbmMuLCBhIGRpYWx5c2lzIGNlbnRlci48L3A+DQo8cD4N
CglNYXlvciBEYW4gSG9ycmlnYW4gaXNzdWVkIGEgc3RhdGVtZW50IGV4cHJlc3NpbmcgaGlzIGNv
bmRvbGVuY2VzLCBhbmQgcmVpdGVyYXRlZCBoaXMgc3ltcGF0aHkgZHVyaW5nIHRoZSBuZXdzIGNv
bmZlcmVuY2UuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcTXkgZGVlcGVzdCBzeW1wYXRoaWVzIGFuZCBwcmF5ZXJz
IGFyZSB3aXRoIHRoZSBmYW1pbHkgYW5kIGxvdmVkIG9uZXMgb2YgdGhvc2Ugd2hvIHBlcmlzaGVk
LCBhbmQgd2UgcHJheSBmb3Igc3RyZW5ndGggYW5kIGhlYWxpbmcgaW4gdGhlIGRpZmZpY3VsdCBk
YXlzIHRvIGNvbWUs4oCdIGhlIHNhaWQgaW4gaGlzIHN0YXRlbWVudC48L3A+DQo8cD4NCglIZSBw
cmFpc2VkIGZpcmVmaWdodGVycyBmb3IgdGhlaXIgcXVpY2sgcmVzcG9uc2UsPC9wPg0KPHA+DQoJ
QXQgTW9uZGF54oCZcyBDaXR5IENvdW5jaWwgbWVldGluZywgbWVtYmVycyBvYnNlcnZlZCBhIG1v
bWVudCBvZiBzaWxlbmNlLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEZvciB0aGUgZmFtaWxpZXMsIHRoZSBiZXN0
IHdlIGNhbiBkbyByaWdodCBub3cgaXMgcHJheWVycyzigJ0gc2FpZCBDb3VuY2lsIFByZXNpZGVu
dCBNYXJpbHluIEtlaXRoLiDigJxJdCB3YXMgYSBkaWZmaWN1bHQgZGF5IGFuZCB0aGVyZSB3aWxs
IGJlIG1vcmUgZGlmZmljdWx0IGRheXMgdG8gY29tZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglJdOKAmXMgdGhl
IHNlY29uZCB0aW1lIHdpdGhpbiBzaXggbW9udGhzIHRoYXQgdGhlIEFrcm9uIGNvbW11bml0eSBp
cyBtb3VybmluZyBhIGZpcmUgdGhhdCBraWxsZWQgbXVsdGlwbGUgcGVvcGxlLjwvcD4NCjxwPg0K
CVR3byBhZHVsdHMgYW5kIHR3byBjaGlsZHJlbiBkaWVkIGluIERlY2VtYmVyIGluIGEgZmlyZSBh
dCBhIHRocmVlLXN0b3J5IGhvbWUgb24gRWFzdCBUYWxsbWFkZ2UgQXZlbnVlIGluIHRoZSBjaXR5
4oCZcyBOb3J0aCBIaWxsIG5laWdoYm9yaG9vZC4gVGhhdCBmaXJlIHdhcyBibGFtZWQgb24gdW5h
dHRlbmRlZCBjb29raW5nIGluIHRoZSBraXRjaGVuLjwvcD4NCjxwPg0KCVNlY29uZCBpbiBzYW1l
IGJsb2NrPC9wPg0KPHA+DQoJTW9uZGF54oCZcyBmYXRhbCBmaXJlIGFsc28gaXMgdGhlIHNlY29u
ZCBvbmUgd2l0aGluIHRoZSBzYW1lIGJsb2NrIG9mIEZ1bHR6IHdpdGhpbiBhYm91dCBhIHllYXIu
IEluIEFwcmlsIDIwMTYsIGEgbWFuIHJlY292ZXJpbmcgZnJvbSBoaXAgcmVwbGFjZW1lbnQgc3Vy
Z2VyeSBhbmQgaGlzIGdpcmxmcmllbmQgZGllZCBpbiBhIGZpcmUgYXQgNzE0IEZ1bHR6LjwvcD4N
CjxwPg0KCVRoYXQgZmlyZSB3YXMgaW52ZXN0aWdhdGVkIGFzIGEgcG9zc2libGUgYXJzb24uIDxh
IGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vbmV3cy9sb2NhbC9mYXRhbC1maXJlLWJlaW5nLWlu
dmVzdGlnYXRlZC1hcy1hcnNvbi1mYW1pbGllcy1pZGVudGlmeS10d28tdmljdGltcy0xLjY3Njcz
NCI+QSBsaW5rIHRvIGEgc3RvcnkgYWJvdXQgdGhhdCBmaXJlPC9hPiBjYW4gYmUgZm91bmQgb24g
T2hpby5jb20uPC9wPg0KPHA+DQoJUGF1bCBDbGVnZywgd2hvIGxpdmVzIG5leHQgZG9vciB0byB0
aGUgc2l0ZSBvZiBNb25kYXnigJlzIGZpcmUsIHNhaWQgaGUgd2FudGVkIHRvIGtub3cgaWYgdGhl
IGJsYXplIHdhcyBhY2NpZGVudGFsIG9yIGlmIGl0IG1pZ2h0IGhhdmUgYmVlbiBzZXQgaW50ZW50
aW9uYWxseS48L3A+DQo8cD4NCglDbGVnZywgd2hvIGlzIGRlYWYsIHNhaWQgaGUgd2FzIGF3YWtl
bmVkIGJ5IGZpcmVmaWdodGVycy4gSGUgaW5pdGlhbGx5IHRob3VnaHQgaGlzIG93biBob3VzZSB3
YXMgb24gZmlyZSBhbmQgaGUgZXZlbiB0aHJldyBoaXMgZm91ciBkb2dzIG91dCBhIHdpbmRvdyBp
biBhbiBlZmZvcnQgdG8gZ2V0IHRoZW0gdG8gc2FmZXR5LiBUaGUgc2lkaW5nIG9uIGhpcyBob21l
IHdhcyBtZWx0ZWQgYnkgdGhlIGZpcmUuPC9wPg0KPHA+DQoJT3RoZXIgbmVpZ2hib3JzIGFsc28g
d2VyZSBjb25jZXJuZWQgYWJvdXQgYSBzZWNvbmQgZmlyZSBvbiB0aGVpciBzdHJlZXQgaW4gc3Vj
aCBhIHNob3J0IHBlcmlvZCBvZiB0aW1lLjwvcD4NCjxwPg0KCVJ1c3MgUm9hY2gsIHdobyBoYXMg
bGl2ZWQgRnVsdHogU3RyZWV0IGZvciBmb3VyIHllYXJzLCBzYWlkIHRoZSBob3VzZXMgd2hlcmUg
dGhlIGZpcmVzIGhhcHBlbmVkIHdlcmUgbW9yZSBydW5kb3duIHRoYW4gb3RoZXJzIGluIHRoZSBh
cmVhLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnE15IGNvbmNlcm4gaXM6IEFyZSB0aGV5IHRyeWluZyB0byBjbGVh
biB1cCB0aGUgbmVpZ2hib3Job29kIGFuZCB0aGV5IGRvbuKAmXQgY2FyZSB3aG8gZGllcz/igJ0g
aGUgc2FpZC48L3A+DQo8cD4NCglSb2FjaCBzYWlkIGhlIHRvbGQgZGV0ZWN0aXZlcyBNb25kYXkg
dGhhdCBoZSBpcyB0aGlua2luZyBhYm91dCBtb3ZpbmcuPC9wPg0KPHA+DQoJRGlhdmlvbm5hIEdh
cnktV2lsc29uLCAxNSwgbGl2ZXMgaW4gYW5vdGhlciBGdWx0eiBob21lIHdpdGggaGVyIG1vdGhl
ci4gU2hlIHNhaWQgaGVyIGZhbWlseSBjb25zaWRlcmVkIG1vdmluZyBhZnRlciB0aGUgZmlyc3Qg
ZmF0YWwgZmlyZSBhbmQgaXMgcmVhbGx5IHBvbmRlcmluZyBpdCBub3cuIFNoZSBzYWlkIHRoZSBm
YW1pbHkgd2hvIGRpZWQgTW9uZGF5IGhlbHBlZCBuZWlnaGJvcnMgYW5kIG5laWdoYm9ycyByZWNp
cHJvY2F0ZWQuIFNoZSBzYWlkIHNoZSBhbmQgaGVyIG1vdGhlciBvbmNlIGJvdWdodCBzaG9lcyBm
b3Igb25lIG9mIHRoZSBjaGlsZHJlbi48L3A+DQo8cD4NCgnigJxUaGV5IHdlcmUgY2FyaW5nLOKA
nSBzaGUgc2FpZC4g4oCcVGhleSB3b3VsZCBoZWxwIGFueWJvZHku4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJU3Rl
cGhhbmllIFdhcnNtaXRoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcwNSBvciA8YSBocmVm
PSJtYWlsdG86c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5zd2Fyc21pdGhAdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSaWNrIEFybW9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYt
MzU2OSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5yYXJt
b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.