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Tragedy

Five children, two adults killed in Akron house fire

By Stephanie Warsmith and Rick Armon
Beacon Journal staff writers

Published: May 15, 2017 - 07:23 AM


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Two adults and five children died in this house fire on Fultz Street Monday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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